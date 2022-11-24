Очільник Міносвіти Сергій Шкарлет повідомив, що тестові завдання укладуть згідно з програмами незалежного оцінювання з відповідних предметів. Також у міністерстві розповіли, якими будуть вступні іспити у виші у 2023 році.

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Якими будуть тестові завдання НМТ

НМТ міститиме обов'язковий та додатковий блоки.

Обов'язковий блок НМТ

Обов'язковий блок cкладатиметься із чотирьох предметів:

української мови;

математики;

історії України;

іноземної мови (на вибір вступників будуть запропоновані англійська, французька, німецька та іспанська мови).

Учасники упродовж 90 хвилин виконуватимуть завдання з української мови та математики. Після короткої перерви ще 90 хвилин працюватимуть над завданнями з історії України та іноземної мови.

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Додатковий блок НМТ

В окремий день вступники зможуть скласти додатковий блок НМТ з фізики, хімії чи біології, результатом якого можна буде замінити оцінку з історії України або іноземної мови.

Тестування з додаткових предметів триватиме 75 хвилин.

Важливо! Змінити формат проведення вступних випробувань можливо лише після ухвалення відповідного Закону, що є компетенцією Верховної Ради України.

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