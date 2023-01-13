Очільник Міносвіти Сергій Шкарлет розповів, що для всіх абітурієнтів, які бажають стати студентами українських вишів, створюватимуть безпечні умови вступу. Про це міністр сказав у межах робочої поїздки у Харківську область.

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Чи зможуть вступити до вишів абітурієнти, які – за кордоном

Так, під час поїздки міністр з колегами обговорили можливі формати вступних іспитів. А також – порядок прийому на навчання у коледжі та виші у 2023 році.

При цьому Шкарлет наголосив, що треба створити максимально безпечні умови для кожного вступника. Зокрема, надати можливість вступати у вітчизняні ВНЗ тим абітурієнтам, які тимчасово перебувають за кордоном.

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