Очільник Міносвіти Сергій Шкарлет розповів, що для всіх абітурієнтів, які бажають стати студентами українських вишів, створюватимуть безпечні умови вступу. Про це міністр сказав у межах робочої поїздки у Харківську область.
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Чи зможуть вступити до вишів абітурієнти, які – за кордоном
Так, під час поїздки міністр з колегами обговорили можливі формати вступних іспитів. А також – порядок прийому на навчання у коледжі та виші у 2023 році.
При цьому Шкарлет наголосив, що треба створити максимально безпечні умови для кожного вступника. Зокрема, надати можливість вступати у вітчизняні ВНЗ тим абітурієнтам, які тимчасово перебувають за кордоном.
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Вступна кампанія 2023: що відомо
- Очільник МОН Сергій Шкарлет уточнив, що прийом документів вступників у виші розпочинається у липні, а реєстрація – у січні – лютому.
- Зараз триває погодження моделі прийому документів у ВНЗ.
- Також міністерство наполягатиме, аби тестування відбувалося в один день.
- Під час проведення НМТ також враховуватимуть те, що абітурієнти вступають на технічні та медичні спеціальності.
- Окрім української мови, історії України та математики, четвертим предметом для складання, за словами Шкарлета, пропонуватимуть іноземну мову, фізику, хімію, біологію.
- Абітурієнт зможе сам обирати той комплект дисциплін, які він складатиме.
- Тести випускники складатимуть на комп'ютері, як і у 2022 році.