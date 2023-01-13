Глава Минобразования Сергей Шкарлетт рассказал, что для всех абитуриентов, желающих стать студентами украинских вузов, будут создавать безопасные условия поступления. Об этом министр сказал в рамках рабочей поездки в Харьковскую область.

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Смогут ли поступить в вузы абитуриенты, которые – за границей

Так, в ходе поездки министр с коллегами обсудили возможные форматы вступительных экзаменов. А также порядок приема на обучение в колледже и вузы в 2023 году.

При этом Шкарлетт подчеркнул, что нужно создать максимально безопасные условия для каждого поступающего. В частности, предоставить возможность поступать в отечественные вузы абитуриентам, которые временно находятся за границей.

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