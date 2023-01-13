Глава Минобразования Сергей Шкарлетт рассказал, что для всех абитуриентов, желающих стать студентами украинских вузов, будут создавать безопасные условия поступления. Об этом министр сказал в рамках рабочей поездки в Харьковскую область.
Важно Вступительная кампания 2023: в каком формате и по каким предметам абитуриенты будут сдавать тесты
Смогут ли поступить в вузы абитуриенты, которые – за границей
Так, в ходе поездки министр с коллегами обсудили возможные форматы вступительных экзаменов. А также порядок приема на обучение в колледже и вузы в 2023 году.
При этом Шкарлетт подчеркнул, что нужно создать максимально безопасные условия для каждого поступающего. В частности, предоставить возможность поступать в отечественные вузы абитуриентам, которые временно находятся за границей.
Читайте Какой должна быть модель сборки НМТ в 2023 году и когда ее обнародуют
Вступительная кампания 2023 года: что известно
- Глава МОН Сергей Шкарлет уточнил, что прием документов поступающих в вузы начинается в июле, а регистрация – в январе – феврале.
- Сейчас идет согласование модели приема документов в вузы.
- Также министерство будет настаивать, чтобы тестирование проходило в один день.
- При проведении НМТ также будут учитываться, что абитуриенты поступают на технические и медицинские специальности.
- Кроме украинского языка, истории Украины и математики четвертым предметом для составления, по словам Шкарлета, будут предлагать иностранный язык, физику, химию, биологию.
- Абитуриент сможет сам выбирать тот комплект дисциплин, которые он составит.
- Тесты выпускники будут сдавать на компьютере, как и в 2022 году.