Глава Минобразования Сергей Шкарлетт рассказал, что для всех абитуриентов, желающих стать студентами украинских вузов, будут создавать безопасные условия поступления. Об этом министр сказал в рамках рабочей поездки в Харьковскую область.

Важно Вступительная кампания 2023: в каком формате и по каким предметам абитуриенты будут сдавать тесты

Смогут ли поступить в вузы абитуриенты, которые – за границей

Так, в ходе поездки министр с коллегами обсудили возможные форматы вступительных экзаменов. А также порядок приема на обучение в колледже и вузы в 2023 году.

При этом Шкарлетт подчеркнул, что нужно создать максимально безопасные условия для каждого поступающего. В частности, предоставить возможность поступать в отечественные вузы абитуриентам, которые временно находятся за границей.

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Вступительная кампания 2023 года: что известно

  • Глава МОН Сергей Шкарлет уточнил, что прием документов поступающих в вузы начинается в июле, а регистрация – в январе – феврале.
  • Сейчас идет согласование модели приема документов в вузы.
  • Также министерство будет настаивать, чтобы тестирование проходило в один день.
  • При проведении НМТ также будут учитываться, что абитуриенты поступают на технические и медицинские специальности.
  • Кроме украинского языка, истории Украины и математики четвертым предметом для составления, по словам Шкарлета, будут предлагать иностранный язык, физику, химию, биологию.
  • Абитуриент сможет сам выбирать тот комплект дисциплин, которые он составит.
  • Тесты выпускники будут сдавать на компьютере, как и в 2022 году.