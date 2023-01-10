Об этом в эфире национального телемарафона рассказал глава Минобразования Сергей Шкарлетт. При этом добавил, что чиновники в ближайшее время должны достигнуть понимания относительно проведения вступительной кампании 2023 года.

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В каком формате будет проходить вступительная кампания 2023

Шкарлет напомнил, что прием документов поступающих в вузы начинается в июле, а регистрация – в январе – феврале. Следовательно, по его словам, важно как можно быстрее принять модель приема документов в 2023 году. Именно над этим в МОН сейчас работают.

Сколько дней продлится НМТ

Глава МОН подчеркнул, что министерство будет настаивать, чтобы тестирование проходило исключительно в один день. Ведь если тестирование абитуриентов растянут на несколько дней, то НМТ не будет отличаться от ВНО и не будет учитывать опасность военного положения.

Какие предметы будут составлять выпускники

При проведении НМТ также будут учитываться, что абитуриенты поступают на технические и медицинские специальности.

Так, кроме украинского языка, истории Украины и математики, четвертым предметом для составления, по словам Шкарлета, будут предлагать следующие:

иностранный язык;

физика;

химия;

биология.

Следовательно, абитуриент сможет сам выбирать тот комплект дисциплин, которые он будет составлять. Кстати, тесты выпускники будут сдавать на компьютере, как и в 2022 году.

Все, чтобы сохранить как можно больше детей, которые будут поступать в вузы Украины,

– отметил министр.