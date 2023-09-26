Про це заявив очільник Освітнього комітету Верховної Ради Сергій Бабак і додав, що зараз у Раді триває реєстрація законопроєкту, який регулюватиме вступ в 2024 році.
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Чи буде ДПА у 2024 році
Директорка Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко розповіла під час брифінгу, як відбуватиметься вищезгадане пілотування моніторингової ДПА.
До пілоту залучать 2000 учасників на добровільній основі, які пройдуть завдання, розроблені УЦОЯО, у якості ДПА,
– зазначила вона.
І додала, що учасникам нададуть розроблені УЦОЯО матеріали. Педагоги та учні згодом мають надати відгук про те, чи комфортним був такий формат для них. На рівні початкової школи ДПА планують проводити як моніторинг.
Мета пілоту ДПА у 2024 році – напрацювання інструментів та пілотування процедур. Складати учні його будуть з мовно-літературної та математичної галузей,
– повідомила очільниця УЦОЯО.
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Чи складали ДПА учні у 2023 році
- В Україні на час воєнного стану скасували проходження учнями ДПА.
- Наказ МОН про скасування ДПА у 4-х та 9-х класах у 2023 році набув чинності 13 лютого.
- У 2022 році через війну в Україні школярі також не складали державну підсумкову атестацію. Зокрема, мовиться про учнів 4 та 9 класів.
- 11-класники натомість складали ЗНО у формі національного мультипредметного тесту (НМТ) і за його результатами вступали до вишів.
- У 2023 році 11-класники також складали НМТ.