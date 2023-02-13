Наказ МОН від 11 січня про скасування у цьому навчальному році ДПА у 4-х та 9-х класах був зареєстрований у Мін'юсті 26 січня 2023 року. 11-класники, до речі, також не складатимуть ДПА у школах.

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ДПА в українських школах скасували

Наказ МОН про скасування ДПА у 4-х та 9-х класах у 2023 році набув чинності сьогодні, 13 лютого.

Він має на меті зберегти життя і здоров'я учнів в умовах воєнного стану.

До слова, не так давно уряд пропонував ВРУ скасувати ДПА у 2023 році.

Зауважимо, що у 2022 році через війну в Україні школярі також не складали державну підсумкову атестацію. Зокрема, мовиться про учнів 4 та 9 класів. 11-класники натомість складали ЗНО у формі національного мультипредметного тесту (НМТ) і за його результатами вступали до вишів.

У 2023 році 11-класники також складатимуть НМТ.

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