Приказ МОН от 11 января об отмене в этом учебном году ГИА в 4-х и 9-х классах был зарегистрирован в Минюсте 26 января 2023 года. 11-классники, кстати, также не будут сдавать ГИА в школах.

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ГИА в украинских школах отменили

Приказ МОН об отмене ГИА в 4-х и 9-х классах в 2023 году вступил в силу сегодня, 13 февраля.

Он стремится сохранить жизнь и здоровье учеников в условиях военного положения.

К слову, недавно правительство предлагало ВРУ отменить ГНА в 2023 году.

Заметим, что в 2022 году из-за войны в Украине школьники также не составляли государственную итоговую аттестацию. В частности, речь идет об учеников 4 и 9 классов. 11-классники сдавали ВНО в форме национального мультипредметного теста (НМТ) и по его результатам поступали в вузы.

В 2023 году 11-классники также будут сдавать НМТ.

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