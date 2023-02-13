Приказ МОН от 11 января об отмене в этом учебном году ГИА в 4-х и 9-х классах был зарегистрирован в Минюсте 26 января 2023 года. 11-классники, кстати, также не будут сдавать ГИА в школах.
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ГИА в украинских школах отменили
Приказ МОН об отмене ГИА в 4-х и 9-х классах в 2023 году вступил в силу сегодня, 13 февраля.
Он стремится сохранить жизнь и здоровье учеников в условиях военного положения.
К слову, недавно правительство предлагало ВРУ отменить ГНА в 2023 году.
Заметим, что в 2022 году из-за войны в Украине школьники также не составляли государственную итоговую аттестацию. В частности, речь идет об учеников 4 и 9 классов.
11-классники сдавали ВНО в форме национального мультипредметного теста (НМТ) и по его результатам поступали в вузы.
В 2023 году 11-классники также будут сдавать НМТ.
Важно НМТ и вступительная кампания 2023 года: все, что должны знать абитуриенты
Вступительная кампания – 2023: кратко
- НМТ будет содержать задачи по трем предметам. Два обязательных – украинский язык, математика – и один предмет на выбор – история Украины, иностранный язык (английский, немецкий, французский или испанский), биология, физика, химия.
- На сдачу теста у абитуриентов будет 180 минут. Участники НМТ могут сами распределять время между блоками.
- В МОН запланировали две сессии НМТ-2023: основную и дополнительную.
- Основная состоится в июне, дополнительная – в июне – июле. Участие в дополнительной сессии могут принять те абитуриенты, которые по уважительным причинам не могли сдавать тесты во время основной.
- Тесты выпускники будут сдавать в специально оборудованных компьютерных аудиториях учебных заведений – временных экзаменационных центрах (ТЭЦ). Их создадут как в Украине, так и в некоторых странах за границей.
- Регистрация на НМТ-2023 состоится в апреле.
- Подтверждение участия в тесте и окончательный выбор прохождения НМТ запланировали на май.
- Вступительная кампания в вузе запланирована на июль – август.