Про це повідомив міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет в ефірі національного телемарафону 31 січня. І додав, що випускники шкіл також не складатимуть ДПА.
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Чи складатимуть учні 4 і 9 класів ДПА
За словами Шкарлета, Мін'юст вже погодив наказ про скасування державної підсумкової атестації для учнів 4 та 9 класів у 2023 році.
Щодо учнів 11 класів – ми очікуємо на ухвалення Верховною Радою законопроєкту, який скасовує ДПА і погоджує альтернативу зовнішнього незалежного оцінювання, а також формує модель вступу на 2023 рік,
– зазначив міністр.
До теми НМТ– 2023: якими є основні відмінності тесту у порівнянні з минулим роком
Вступна кампанія – 2023: коротко
- НМТ міститиме завдання з трьох предметів. Два обов'язкові – українська мова, математика – та один предмет на вибір – історія України, іноземна мова (англійська, німецька, французька або іспанська), біологія, фізика, хімія.
- На складання тесту абітурієнти матимуть 180 хвилин. Учасники НМТ можуть самі розподіляти час між блоками.
- У МОН запланували дві сесії НМТ – 2023: основну і додаткову.
- Основна відбудеться у червні, додаткова – у червні – липні. Участь у додатковій сесії можуть взяти ті абітурієнти, які через поважні причини не могли складати тести під час основної.
- Тести випускники складатимуть у спеціально обладнаних комп'ютерних аудиторіях навчальних закладів – тимчасових екзаменаційних центрах (ТЕЦ). Їх створять як в Україні, так і в деяких країнах за кордоном.
- Реєстрація на НМТ – 2023 відбудеться у квітні.
- Підтвердження участі у тесті та остаточний вибір місця проходження НМТ запланували на травень.
- Вступна кампанія у виші запланована на липень – серпень.