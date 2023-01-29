Про це заявив міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет в ефірі національного телемарафону. І додав, що змушувати складати цей предмет обов'язково випускників не варто.
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Чому історія України не є обов'язковою на НМТ
Шкарлет вважає, що вивчення історії України школярем, незалежно від того, чи складатиме він цей предмет на НМТ, залежить перш за все від свідомості батьків і випускника як громадянина України.
Тут не може бути примусу. Не можна історію насаджувати, робити обов'язковою. Це має бути свідома позиція – вчити історію своєї держави. І незалежно, чи є вона обов'язковим предметом, чи ні. Громадянин має її знати,
– наголосив міністр.
При цьому акцентував, що війна має підштовхувати ще більше до знання історії своєї держави та патріотизму.
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Вступна кампанія – 2023: коротко
- НМТ міститиме завдання з трьох предметів. Два обов'язкові – українська мова, математика – та один предмет на вибір – історія України, іноземна мова (англійська, німецька, французька або іспанська), біологія, фізика, хімія.
- На складання тесту абітурієнти матимуть 180 хвилин. Учасники НМТ можуть самі розподіляти час між блоками.
- У МОН запланували дві сесії НМТ – 2023: основну і додаткову.
- Основна відбудеться у червні, додаткова – у червні – липні. Участь у додатковій сесії можуть взяти ті абітурієнти, які через поважні причини не могли складати тести під час основної.
- Тести випускники складатимуть у спеціально обладнаних комп'ютерних аудиторіях навчальних закладів – тимчасових екзаменаційних центрах (ТЕЦ). Їх створять як в Україні, так і в деяких країнах за кордоном.
- Реєстрація на НМТ – 2023 відбудеться у квітні.
- Підтвердження участі у тесті та остаточний вибір місця проходження НМТ запланували на травень.
- Вступна кампанія у виші запланована на липень – серпень.