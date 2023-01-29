Про це заявив міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет в ефірі національного телемарафону. І додав, що змушувати складати цей предмет обов'язково випускників не варто.

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Чому історія України не є обов'язковою на НМТ

Шкарлет вважає, що вивчення історії України школярем, незалежно від того, чи складатиме він цей предмет на НМТ, залежить перш за все від свідомості батьків і випускника як громадянина України.

Тут не може бути примусу. Не можна історію насаджувати, робити обов'язковою. Це має бути свідома позиція – вчити історію своєї держави. І незалежно, чи є вона обов'язковим предметом, чи ні. Громадянин має її знати,

– наголосив міністр.

При цьому акцентував, що війна має підштовхувати ще більше до знання історії своєї держави та патріотизму.

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