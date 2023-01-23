Така модель мультипредметного тесту, презентована Міносвіти, викликала обурення та жваві дискусії багатьох українців. Заступниця директора Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко розповіла, чому у 2023 році історія України не входить до переліку обов'язкових предметів, як це було минулоріч.
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Чому історія України не є обов'язковим предметом на НМТ
Вакуленко повідомила, що рішення про таку модель НМТ є надзвичайно складним.
Саме українська мова та математика найкращим чином визначають потенційну успішність абітурієнта під час вступу до закладу вищої освіти. Тому ці предмети визначені обов'язковими і тогоріч, і цьогоріч,
– уточнила вона.
Заступниця директора УЦОЯО додала, що у процесі обговорення моделі вступу тривали дискусії щодо обов'язковості складання історії України. Ніхто не сумнівався у важливості цього предмета. Лунали також пропозиції погодити модель НМТ, яка містить три обов'язкові предмети й один – на вибір вступника. Однак таке рішення могло спричинити те, що тест довелося б складати протягом двох днів. А це у час війни не зовсім безпечно. Тож вирішили збільшити кількість завдань, адже у 2022 році вони були недостатньо довгими.
Відтак, наголосила Вакуленко, саме ці чинники і стали ключовими при погодженні моделі з двома обов'язковими предметами на НМТ. При цьому у УЦОЯО переконані, що саме історію України оберуть більшість вступників. Вакуленко також акцентувала на тому, що третій предмет НМТ є універсальним, тож абітурієнт зможе вступити і на гуманітарні, і на технічні спеціальності.
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Вступна кампанія – 2023: коротко
- НМТ міститиме завдання з трьох предметів. Два обов'язкові – українська мова, математика – та один предмет на вибір – історія України, іноземна мова (англійська, німецька, французька або іспанська), біологія, фізика, хімія.
- На складання тесту абітурієнти матимуть 180 хвилин. Учасники НМТ можуть самі розподіляти час між блоками.
- У МОН запланували дві сесії НМТ – 2023: основну і додаткову.
- Основна відбудеться у червні, додаткова – у червні – липні. Участь у додатковій сесії можуть взяти ті абітурієнти, які через поважні причини не могли складати тести під час основної.
- Тести випускники складатимуть у спеціально обладнаних комп'ютерних аудиторіях навчальних закладів – тимчасових екзаменаційних центрах (ТЕЦ). Їх створять як в Україні, так і в деяких країнах за кордоном.
- Реєстрація на НМТ – 2023 відбудеться у квітні.
- Підтвердження участі у тесті та остаточний вибір місця проходження НМТ запланували на травень.
- Вступна кампанія у виші запланована на липень – серпень.