Такая модель мультипредметного теста, представленная Минобразования, вызвала негодование и оживленные дискуссии многих украинцев. Заместитель директора Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко рассказала, почему в 2023 году история Украины не входит в список обязательных предметов, как это было в прошлом.

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Почему история Украины не является обязательным предметом на НМТ

Вакуленко сообщила, что решение о такой модели НМТ чрезвычайно сложно.

Именно украинский язык и математика наилучшим образом определяют потенциальную успешность абитуриента при поступлении в высшее образование. Поэтому эти предметы определены обязательными и в этом, и в этом,

– уточнила она.

Заместитель директора УЦОКО добавила, что в процессе обсуждения модели вступления продолжались дискуссии об обязательности составления истории Украины. Никто не сомневался в важности этого предмета. Раздавались также предложения согласовать модель НМТ, которая содержит три обязательных предмета и один – по выбору поступающего. Однако такое решение могло привести к тому, что тест пришлось бы сдавать в течение двух дней. А это во время войны не совсем безопасно. Поэтому решили увеличить количество задач, ведь в 2022 году они были недостаточно длинными.

Следовательно, подчеркнула Вакуленко, именно эти факторы и стали ключевыми при согласовании модели с двумя обязательными предметами на НМТ. При этом в УЦОКО убеждены, что именно историю Украины изберут большинство поступающих. Вакуленко также акцентировала внимание на том, что третий предмет НМТ является универсальным, поэтому абитуриент сможет поступить и на гуманитарные, и на технические специальности.

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