Так, во время НМТ – 2023 предусмотрели для сборки два обязательных предмета и один – по выбору. Тест абитуриенты будут сдавать в один день.

Важно Вступительная кампания – 2023: как, когда и по каким предметам состоится НМТ

По каким предметам состоится НМТ – 2023

В рамках теста предусмотрены два обязательные предметы:

украинский язык;

математика.

Также один предмет на выбор:

история Украины;

иностранный язык;

биология;

физика;

химия.

Какие типы задач будут в блоках НМТ – 2023

Украинский язык

Общее количество задач – 30.

10 – с выбором одного правильного ответа из четырех;

15 – с выбором одного правильного ответа из пяти;

5 – на установление соответствия (4 из 5).

Максимальное количество тестовых баллов – 45.

Задач, предусматривающих письменные развернутые или краткие ответы, не будет.

Математика

Общее количество задач – 22.

15 – с выбором одного правильного ответа из пяти;

3 – на установление соответствия (3 из 5);

4 – с кратким ответом.

Максимальное количество тестовых баллов – 32.

Будет возможность воспользоваться справочными материалами, черновиками.

История Украины

Общее количество задач – 30.

20 – с выбором одного правильного ответа из четырех;

4 – на установление соответствия (4 из 5);

3 – на установление последовательности;

3 – с выбором 3 ответов из 7 предложенных вариантов.

Максимальное количество тестовых баллов – 54.

Будут задачи, касающиеся исторического периода "История Украины (вторая половина XVI – начало XXI века)".

Иностранные языки

Общее количество задач – 32.

5 – с выбором одного правильного ответа;

11 – на установление соответствия;

16 – для заполнения пробелов в текстах.

Максимальное количество тестовых баллов – 32.

Не будет задач, предусматривающих предоставление письменного развернутого ответа. Не будет также задач по аудированию.

Читайте Будут ли учащиеся составлять 4 и 9 классов ГНА

Физика

Общее количество задач – 20.

12 – с выбором одного правильного ответа из четырех;

2 – на установление соответствия (4 из 5);

6 – с кратким ответом.

Максимальное количество тестовых баллов – 32.

Будет возможность воспользоваться черновиками.

Химия

Общее количество задач – 30.

22 – с выбором одного правильного ответа из четырех;

2 – на установление соответствия (3 из 5);

6 – с кратким ответом.

Максимальное количество тестовых баллов – 40.

Будет возможность воспользоваться некоторыми справочными материалами, черновиками.

Биология

Общее количество задач – 30.

24 – с выбором одного правильного ответа из четырех;

4 – на установление соответствия (4 из 5);

2 – с выбором 3-х ответов из 3-х групп предложенных вариантов.

Максимальное количество тестовых баллов – 46.



НМТ – 2023 / инфографика УЦОКО.