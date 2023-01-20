Так, під час НМТ – 2023 передбачили для складання два обов'язкові предмети та один – на вибір. Тест абітурієнти складатимуть в один день.
Важливо Вступна кампанія – 2023: як, коли і з яких предметів відбудеться НМТ
З яких предметів відбудеться НМТ – 2023
У межах тесту передбачені два обов'язкові предмети:
- українська мова;
- математика.
Також один предмет на вибір:
- історія України;
- іноземна мова;
- біологія;
- фізика;
- хімія.
Які типи завдань будуть у блоках НМТ – 2023
Українська мова
Загальна кількість завдань – 30.
- 10 – з вибором однієї правильної відповіді з чотирьох;
- 15 – з вибором однієї правильної відповіді з п'яти;
- 5 – на встановлення відповідності (4 з 5).
Максимальна кількість тестових балів – 45.
Завдань, які передбачають письмові розгорнуті чи короткі відповіді, не буде.
Математика
Загальна кількість завдань – 22.
- 15 – з вибором однієї правильної відповіді з п'яти;
- 3 – на встановлення відповідності (3 з 5);
- 4 – з короткою відповіддю.
Максимальна кількість тестових балів – 32.
Буде можливість скористатися довідковими матеріалами, чернетками.
Історія України
Загальна кількість завдань – 30.
- 20 – з вибором однієї правильної відповіді з чотирьох;
- 4 – на встановлення відповідності (4 з 5);
- 3 – на встановлення послідовності;
- 3 – з вибором 3 відповідей із 7 запропонованих варіантів.
Максимальна кількість тестових балів – 54.
Будуть завдання, що стосуються історичного періоду "Історія України (друга половина XVI – початок ХХІ ст.)".
Іноземні мови
Загальна кількість завдань – 32.
- 5 – з вибором однієї правильної відповіді;
- 11 – на встановлення відповідності;
- 16 – на заповнення пропусків у текстів.
Максимальна кількість тестових балів – 32.
Не буде завдань, які передбачають надання письмової розгорнутої відповіді. Не буде також завдань з аудіювання.
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Фізика
Загальна кількість завдань – 20.
- 12 – з вибором однієї правильної відповіді з чотирьох;
- 2 – на встановлення відповідності (4 з 5);
- 6 – з короткою відповіддю.
Максимальна кількість тестових балів – 32.
Буде можливість скористатися чернетками.
Хімія
Загальна кількість завдань – 30.
- 22 – з вибором однієї правильної відповіді з чотирьох;
- 2 – на встановлення відповідності (3 з 5);
- 6 – з короткою відповіддю.
Максимальна кількість тестових балів – 40.
Буде можливість скористатися деякими довідковими матеріалами, чернетками.
Біологія
Загальна кількість завдань – 30.
- 24 – з вибором однієї правильної відповіді з чотирьох;
- 4 – на встановлення відповідності (4 з 5);
- 2 – з вибором 3-х відповідей із 3-х груп запропонованих варіантів.
Максимальна кількість тестових балів – 46.
НМТ – 2023 / інфографіка УЦОЯО.