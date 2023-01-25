Зокрема, змінився перелік обов'язкових дисциплін. Необов'язковою для складання у 2023 році у складі НМТ стала історія України.

Важливо "На крові довели": чи треба було викидати історію України зі списку обов'язкових предметів НМТ

Як змінився НМТ у 2023 році

Також цього року вступники можуть обрати предмет для складання на вибір. А абітурієнти з тимчасово окупованих територій можуть складати тест онлайн.

Про інші зміни читайте у таблиці.

Параметри вступу 2022 2023 Обов'язкові предмети 3 (українська мова, математика, історія України) 2 (українська мова, математика) Предмети за вибором 0 5 (історія України, іноземні мови, фізика, хімія, біологія) Час виконання тесту 120 хв 180 хв Кількість завдань у тесті 60 (20 за кожним предметом) Залежить від предмета за вибором (72, 82 або 84): українська мова (30),

математика (22),

історія України (30),

іноземна мова (32),

біологія (30),

хімія (30),

фізика (20). Максимальна кількість тестових балів українська мова – 35,

математика – 30,

історія України – 35. українська мова – 45,

математика – 32,

історія України – 54,

іноземна мова – 32,

біологія – 46,

хімія – 40,

фізика – 32. Пороговий бал для вступу на бюджет 125 балів на більшість спеціальностей;

130 балів на спеціальність "Фармація, промислова фармація";

140 балів на спеціальності "Право", "Публічне управління і адміністрування”, “Міжнародні відносини".

150 балів на спеціальності "Стоматологія", "Медицина", "Педіатрія". 130 балів на більшість спеціальностей;

140 балів на спеціальність "Фармація, промислова фармація", "Право", "Публічне управління і адміністрування", "Міжнародні відносини".

150 балів на спеціальності "Стоматологія", "Медицина", "Педіатрія". Пороговий бал (достатньо, щоб подавати документи на контракт) 1 правильна відповідь з кожного предмета 10% правильних відповідей з кожного предмета Максимальна кількість заяв, які може подати вступник 30 20 Максимальна кількість заяв, які вступник може подати на бюджет 5 5 Середній бал атестата під час вступу Не враховують Не враховують Застосування вагових коефіцієнтів до дисциплін (залежно від обраної спеціальності) Так Так Застосування сільського коефіцієнту 1,05 Не застосовуватимуть Галузевий коефіцієнт 1,02 – застосовується до заяв на спеціальності з особливою підтримкою держави Буде застосований Регіональний коефіцієнт Миколаївська, Сумська, Харківська, Чернігівська області – 1,07; Дніпропетровська, Запорізька, Одеська, Полтавська – 1,04; у решті регіонів – 1. Так (визначать пізніше відповідно до безпекової ситуації) Дистанційний вступ для абітурієнтів з ТОТ На особливих умовах зарахування За дистанційною моделлю за вибором вступника Вступ для абітурієнтів за кордоном у ТЕЦ Так Так

Читайте Як вступатимуть у виші абітурієнти з окупованих територій України

Як змінилися типи завдань

2022 рік

з української мови та історії України в НМТ було по 15 тестів з однією правильною відповіддю і 5 – на встановлення відповідності;

з математики – 14 тестів з однією правильною відповіддю, 4 на встановлення відповідності і 2 – з короткою неструктурованою відповіддю.

2023 рік

з української мови : 10 завдань з однією правильною відповіддю з чотирьох, 15 – з однією правильною відповіддю з п'яти, 5 – на встановлення відповідності;

: 10 завдань з однією правильною відповіддю з чотирьох, 15 – з однією правильною відповіддю з п'яти, 5 – на встановлення відповідності; з історії України: 20 завдань – з вибором однієї правильної відповіді, 4 – на встановлення відповідності, 3 – на встановлення послідовності (новий формат), 3 – з вибором трьох правильних відповідей із семи запропонованих варіантів (новий формат);

20 завдань – з вибором однієї правильної відповіді, 4 – на встановлення відповідності, 3 – на встановлення послідовності (новий формат), 3 – з вибором трьох правильних відповідей із семи запропонованих варіантів (новий формат); з математики: 15 тестів з однією правильною відповіддю (+1), 3 на встановлення відповідності (-1) і 4 – з короткою відповіддю (+2 завдання порівняно з 2022 роком).

При цьому тематика завдань з історії України значно розширена: вони охоплюватимуть другу половину XVI – початок XXI століття. У 2022 завдання стосувалися історичного періоду 1914 року – початку ХХІ століття.

Схожою до структури тесту з математики буде структура завдань із фізики та хімії:

Предмет Завдання з вибором однієї правильної відповіді з чотирьох варіантів Завдання на встановлення відповідності (3 з 5 або 4 з 5) Завдання з короткою відповіддю Хімія 22 2 6 Фізика 12 2 6

З огляду на специфіку предметів завдання з біології та іноземної мови мають свої особливості: