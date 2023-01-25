Зокрема, змінився перелік обов'язкових дисциплін. Необов'язковою для складання у 2023 році у складі НМТ стала історія України.
Важливо "На крові довели": чи треба було викидати історію України зі списку обов'язкових предметів НМТ
Як змінився НМТ у 2023 році
Також цього року вступники можуть обрати предмет для складання на вибір. А абітурієнти з тимчасово окупованих територій можуть складати тест онлайн.
Про інші зміни читайте у таблиці.
|
Параметри вступу
|
2022
|
2023
|Обов'язкові предмети
|
3
(українська мова, математика, історія України)
|
2
(українська мова, математика)
|Предмети за вибором
|
0
|
5
(історія України, іноземні мови, фізика, хімія, біологія)
|Час виконання тесту
|
120 хв
|
180 хв
|Кількість завдань у тесті
|
60
(20 за кожним предметом)
|
Залежить від предмета за вибором (72, 82 або 84):
|Максимальна кількість тестових балів
|
|
|Пороговий бал для вступу на бюджет
|
|
|Пороговий бал (достатньо, щоб подавати документи на контракт)
|
1 правильна відповідь з кожного предмета
|
10% правильних відповідей з кожного предмета
|Максимальна кількість заяв, які може подати вступник
|
30
|
20
|Максимальна кількість заяв, які вступник може подати на бюджет
|
5
|
5
|Середній бал атестата під час вступу
|
Не враховують
|
Не враховують
|Застосування вагових коефіцієнтів до дисциплін (залежно від обраної спеціальності)
|
Так
|
Так
|Застосування сільського коефіцієнту
|
1,05
|
Не застосовуватимуть
|Галузевий коефіцієнт
|
1,02 – застосовується до заяв на спеціальності з особливою підтримкою держави
|
Буде застосований
|Регіональний коефіцієнт
|
Миколаївська, Сумська, Харківська, Чернігівська області – 1,07; Дніпропетровська, Запорізька, Одеська, Полтавська – 1,04; у решті регіонів – 1.
|
Так (визначать пізніше відповідно до безпекової ситуації)
|Дистанційний вступ для абітурієнтів з ТОТ
|
На особливих умовах зарахування
|
За дистанційною моделлю за вибором вступника
|Вступ для абітурієнтів за кордоном у ТЕЦ
|
Так
|
Так
Читайте Як вступатимуть у виші абітурієнти з окупованих територій України
Як змінилися типи завдань
2022 рік
- з української мови та історії України в НМТ було по 15 тестів з однією правильною відповіддю і 5 – на встановлення відповідності;
- з математики – 14 тестів з однією правильною відповіддю, 4 на встановлення відповідності і 2 – з короткою неструктурованою відповіддю.
2023 рік
- з української мови: 10 завдань з однією правильною відповіддю з чотирьох, 15 – з однією правильною відповіддю з п'яти, 5 – на встановлення відповідності;
- з історії України: 20 завдань – з вибором однієї правильної відповіді, 4 – на встановлення відповідності, 3 – на встановлення послідовності (новий формат), 3 – з вибором трьох правильних відповідей із семи запропонованих варіантів (новий формат);
- з математики: 15 тестів з однією правильною відповіддю (+1), 3 на встановлення відповідності (-1) і 4 – з короткою відповіддю (+2 завдання порівняно з 2022 роком).
При цьому тематика завдань з історії України значно розширена: вони охоплюватимуть другу половину XVI – початок XXI століття. У 2022 завдання стосувалися історичного періоду 1914 року – початку ХХІ століття.
Схожою до структури тесту з математики буде структура завдань із фізики та хімії:
|Предмет
|Завдання з вибором однієї правильної відповіді з чотирьох варіантів
|
Завдання на встановлення відповідності (3 з 5 або 4 з 5)
|
Завдання з короткою відповіддю
|Хімія
|
22
|
2
|
6
|Фізика
|
12
|
2
|
6
З огляду на специфіку предметів завдання з біології та іноземної мови мають свої особливості:
- у тестах із біології передбачено 24 завдання з вибором однієї правильної відповіді з чотирьох, 4 завдання на встановлення відповідності (4 з 5) і 2 завдання із вибором трьох відповідей із трьох груп запропонованих варіантів;
- у завданнях з іноземної мови 5 тестів із вибором однієї правильної відповіді, 11 – на встановлення відповідності, 16 – на заповнення пропусків у тексті.