Про це розповів очільник Міносвіти Сергій Шкарлет. При цьому уточнив, чи будуть передбачені пільги для таких вступників.

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Як вступатимуть у виші абітурієнти з окупованих територій України

Укласти договір про здобуття освіти, за словами міністра, такі абітурієнти зможуть впродовж трьох місяців після початку навчання.

Чи нададуть пільги вступникам з особливо небезпечних територій, буде визначено навесні з урахуванням ситуації в Україні.

До слова, у 2023 році абітурієнти зможуть вступати на різні спеціальності незалежно від комбінації предметів, які складатимуть на НМТ. Таку можливість передбачає модель проведення тесту.

При цьому перший заступник очільника МОН Андрій Вітренко повідомляв, що у 2023 році випускники зможуть подавати до 20 заяв у заклади вищої освіти.

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