Про це розповів очільник Міносвіти Сергій Шкарлет. При цьому уточнив, чи будуть передбачені пільги для таких вступників.
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Як вступатимуть у виші абітурієнти з окупованих територій України
Укласти договір про здобуття освіти, за словами міністра, такі абітурієнти зможуть впродовж трьох місяців після початку навчання.
Чи нададуть пільги вступникам з особливо небезпечних територій, буде визначено навесні з урахуванням ситуації в Україні.
До слова, у 2023 році абітурієнти зможуть вступати на різні спеціальності незалежно від комбінації предметів, які складатимуть на НМТ. Таку можливість передбачає модель проведення тесту.
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Вступна кампанія – 2023: коротко
- НМТ міститиме завдання з трьох предметів. Два обов'язкові – українська мова, математика – та один предмет на вибір – історія України, іноземна мова (англійська, німецька, французька або іспанська), біологія, фізика, хімія.
- На складання тесту абітурієнти матимуть 180 хвилин. Учасники НМТ можуть самі розподіляти час між блоками.
- У МОН запланували дві сесії НМТ – 2023: основну і додаткову.
- Основна відбудеться у червні, додаткова – у червні – липні. Участь у додатковій сесії можуть взяти ті абітурієнти, які через поважні причини не могли складати тести під час основної.
- Тести випускники складатимуть у спеціально обладнаних комп'ютерних аудиторіях навчальних закладів – тимчасових екзаменаційних центрах (ТЕЦ). Їх створять як в Україні, так і в деяких країнах за кордоном.
- Реєстрація на НМТ – 2023 відбудеться у квітні.
- Підтвердження участі у тесті та остаточний вибір місця проходження НМТ запланували на травень.
- Вступна кампанія у виші запланована на липень – серпень.