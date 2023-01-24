Модель НМТ, до слова, днями презентувало МОН. Вона передбачає обов'язкове складання української мови та математики й одного предмета на вибір.

Важливо "На крові довели": чи треба було викидати історію України зі списку обов'язкових предметів НМТ

Чи можна вступати на різні спеціальності з різними комбінаціями НМТ

Так, незалежно від обраного вступником додаткового предмета хороші результати НМТ дадуть змогу подавати заяву для вступу на будь-яку спеціальність до вишу. Однак при цьому враховуватимуть коефіцієнти, установлені для предметів на різні спеціальності.

До слова, аби отримати позитивний результат за шкалою 100 – 200 балів з кожного предмета учаснику НМТ необхідно набрати не менше 10% від загальної кількості тестових балів.

Читайте У МОН пояснили, чому історію України не включили до списку обов'язкових предметів на НМТ

Вступна кампанія – 2023: коротко