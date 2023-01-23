Про це заявив очільник Міносвіти Сергій Шкарлет в ефірі національного телемарафону 23 січня. При цьому наголосив, що безпека абітурієнтів – на першому місці.
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МОН пояснило, чому історія України не є обов'язковою на НМТ
Шкарлет заявив, що саме безпека, обмеженість у часі – 180 хвилин – та вимоги складати тест в один день вплинули на рішення погодити саме таку модель НМТ. Тобто коли українська мова та математика будуть обов'язковими предметами, а історія України – предметом на вибір.
Ми залишили два предмети – українську мову та математику. Ці предмети були обов'язковими у державній підсумковій атестації, тосму і залишили саме їх,
– розповів міністр.
Також він наголосив, що рішення залишити лише два обов'язкові предмети ухвалили відповідно до результатів громадських консультацій. При цьому Шкарлет сподівається, що багато випускників обере третім предметом НМТ саме історіію України.
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Вступна кампанія – 2023: коротко
- НМТ міститиме завдання з трьох предметів. Два обов'язкові – українська мова, математика – та один предмет на вибір – історія України, іноземна мова (англійська, німецька, французька або іспанська), біологія, фізика, хімія.
- На складання тесту абітурієнти матимуть 180 хвилин. Учасники НМТ можуть самі розподіляти час між блоками.
- У МОН запланували дві сесії НМТ – 2023: основну і додаткову.
- Основна відбудеться у червні, додаткова – у червні – липні. Участь у додатковій сесії можуть взяти ті абітурієнти, які через поважні причини не могли складати тести під час основної.
- Тести випускники складатимуть у спеціально обладнаних комп'ютерних аудиторіях навчальних закладів – тимчасових екзаменаційних центрах (ТЕЦ). Їх створять як в Україні, так і в деяких країнах за кордоном.
- Реєстрація на НМТ – 2023 відбудеться у квітні.
- Підтвердження участі у тесті та остаточний вибір місця проходження НМТ запланували на травень.
- Вступна кампанія у виші запланована на липень – серпень.