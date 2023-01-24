Про це під час брифінгу розповів перший заступник очільника МОН Андрій Вітренко. Він також нагадав, що випускники складатимуть українську мову та математику обов'язково, а третій предмет – на вибір.

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Вітренко повідомив, що при вступі також враховуватимуть коефіцієнти, установлені для предметів на різні спеціальності. Їх згодом погодять та оприлюднять у вишах. Спеціалізацію майбутнього студента визначатиме вибірковий предмет.

Але з будь-яким набором предметів національного мультипредметного тесту можна буде подавати документи на будь-яку спеціальність і до будь-якого закладу вищої освіти України,

– наголосив Вітренко.

За його словами, філологам зручніше буде складати іноземну мову, спеціалістам соціальних та гуманітарних дисциплін – історію України.

Діти, які мають технічний склад мислення, можуть обирати фізику, хімію або біологію. На медичні спеціальності краще складати біологію. Але будь-який третій предмет на вибір будуть приймати на будь-яку спеціальність,

– акцентував посадовець.

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