Про це під час брифінгу розповів перший заступник очільника МОН Андрій Вітренко. Він також нагадав, що випускники складатимуть українську мову та математику обов'язково, а третій предмет – на вибір.
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Скільки заяв зможуть подавати абітурієнти у виші
Вітренко повідомив, що при вступі також враховуватимуть коефіцієнти, установлені для предметів на різні спеціальності. Їх згодом погодять та оприлюднять у вишах. Спеціалізацію майбутнього студента визначатиме вибірковий предмет.
Але з будь-яким набором предметів національного мультипредметного тесту можна буде подавати документи на будь-яку спеціальність і до будь-якого закладу вищої освіти України,
– наголосив Вітренко.
За його словами, філологам зручніше буде складати іноземну мову, спеціалістам соціальних та гуманітарних дисциплін – історію України.
Діти, які мають технічний склад мислення, можуть обирати фізику, хімію або біологію. На медичні спеціальності краще складати біологію. Але будь-який третій предмет на вибір будуть приймати на будь-яку спеціальність,
– акцентував посадовець.
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Вступна кампанія – 2023: коротко
- НМТ міститиме завдання з трьох предметів. Два обов'язкові – українська мова, математика – та один предмет на вибір – історія України, іноземна мова (англійська, німецька, французька або іспанська), біологія, фізика, хімія.
- На складання тесту абітурієнти матимуть 180 хвилин. Учасники НМТ можуть самі розподіляти час між блоками.
- У МОН запланували дві сесії НМТ – 2023: основну і додаткову.
- Основна відбудеться у червні, додаткова – у червні – липні. Участь у додатковій сесії можуть взяти ті абітурієнти, які через поважні причини не могли складати тести під час основної.
- Тести випускники складатимуть у спеціально обладнаних комп'ютерних аудиторіях навчальних закладів – тимчасових екзаменаційних центрах (ТЕЦ). Їх створять як в Україні, так і в деяких країнах за кордоном.
- Реєстрація на НМТ – 2023 відбудеться у квітні.
- Підтвердження участі у тесті та остаточний вибір місця проходження НМТ запланували на травень.
- Вступна кампанія у виші запланована на липень – серпень.