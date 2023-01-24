Об этом рассказал глава Минобразования Сергей Шкарлетт. При этом уточнил, будут ли предусмотрены льготы для таких поступающих.

Важно "На крови доказали": нужно ли было выбрасывать историю Украины из списка обязательных предметов НМТ

Как будут поступать в вузы абитуриенты с оккупированных территорий Украины

Заключить договор о получении образования, по словам министра, такие абитуриенты смогут в течение трех месяцев после начала учебы.

Предоставят ли льготы поступающим с особо опасных территорий, определят весной с учетом ситуации в Украине.

К слову, в 2023 году абитуриенты смогут поступать на разные специальности вне зависимости от комбинации предметов, которые будут сдавать на НМТ. Такая возможность предполагает модель проведения теста.

При этом первый замглавы МОН Андрей Витренко сообщал, что в 2023 году выпускники смогут подавать до 20 заявлений в учреждения высшего образования.

Читайте Когда состоится регистрация на НМТ-2023 и что нужно знать о результатах

Вступительная кампания – 2023: кратко