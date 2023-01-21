Два предмета будут обязательны во время мультипредметного теста, один выпускники будут выбирать.
Важно Вступительная кампания – 2023: как, когда и по каким предметам состоится НМТ
Когда и где будет проходить НМТ – 2023
В МОН запланировали две сессии НМТ – 2023: основную и дополнительную
Основная состоится в июне, дополнительная – в июне – июле. Участие в дополнительной сессии могут принять те абитуриенты, которые по уважительным причинам не могли сдавать тесты во время основной.
Тесты выпускники будут сдавать в специально оборудованных компьютерных аудиториях учебных заведений – временных экзаменационных центрах (ТЭЦ). Их создадут как в Украине, так и в некоторых странах за границей.
Регистрация на НМТ – 2023 состоится в апреле. Подтверждение участия в тесте и окончательный выбор прохождения НМТ запланировали на май.
Вступительная кампания в вузе запланирована на июль – август.
Что нужно знать о результатах НМТ
Количество тестовых баллов, полученных участниками при выполнении заданий каждого из блоков НМТ, будет переведено в результаты тестирования по шкале 100 – 200.
Таблицы перевода заблаговременно утвердит Минобразования. Для всех специальностей также будут установлены коэффициенты к результатам каждого блока НМТ. Информацию о значении этих коэффициентов будет содержать порядок приема на обучение для получения высшего образования в 2023 году (документ утверждает МОН).
Инфографика УЦОКО
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Вступительная кампания – 2023: кратко
НМТ пройдет в один день. Содержит задачу по трем предметам.
Так, в рамках теста предусмотрены два обязательных предмета:
- украинский язык;
- математика.
Также один предмет по выбору:
- история Украины;
- иностранный язык (английский, немецкий, французский или испанский);
- биология;
- физика;
- химия.
На сдачу теста у абитуриентов будет 180 минут. Участники НМТ могут сами распределять время между блоками.