В частности, изменился список обязательных дисциплин. Необязательным для составления в 2023 году в составе НМТ стала история Украины.
Важно "На крови доказали": нужно ли было выбрасывать историю Украины из списка обязательных предметов НМТ
Как изменился НМТ в 2023 году
Также в этом году поступающие могут выбрать предмет для сборки по выбору. А абитуриенты с временно оккупированных территорий могут сдавать тест онлайн.
О других изменениях читайте в таблице.
|
Параметры поступления
|
2022
|
2023
|Обязательные предметы
|
3
(украинский язык, математика, история Украины)
|
2
(украинский язык, математика)
|Предметы по выбору
|
0
|
5
(история Украины, иностранные языки, физика, химия, биология)
|Время выполнения теста
|
120 мин
|
180 мин
|Количество заданий в тесте
|
60
(20 по каждому предмету)
|
Зависит от предмета по выбору (72, 82 или 84):
|Максимальное количество тестовых баллов
|
|
|Пороговый балл для поступления в бюджет
|
|
|Пороговый балл (достаточно, чтобы подавать документы на контракт)
|
1 правильный ответ по каждому предмету
|
10% правильных ответов по каждому предмету
|Максимальное количество заявлений, которые может подать поступающий
|
30
|
20
|Максимальное количество заявлений, которые поступающий может подать в бюджет
|
5
|
5
|Средний балл аттестата при поступлении
|
Не учитывают
|
Не учитывают
|Применение весовых коэффициентов к дисциплинам (в зависимости от выбранной специальности)
|
Да
|
Да
|Применение сельского коэффициента
|
1,05
|
Не будут применять
|Отраслевой коэффициент
|
1,02 – применяется к заявлениям на специальности с особой поддержкой государства
|
Будет применен
|Региональный коэффициент
|
Николаевская, Сумская, Харьковская, Черниговская области – 1,07; Днепропетровская, Запорожская, Одесская, Полтавская – 1,04; в остальных регионах – 1.
|
Да (определят позже в соответствии с безопасной ситуацией)
|Дистанционное поступление для абитуриентов по ТОТ
|
На особых условиях зачисления
|
По дистанционной модели по выбору поступающего
|Введение для абитуриентов за границей в ТЭЦ
|
Да
|
Да
Читайте Как будут поступать в вузы абитуриенты с оккупированных территорий Украины
Как изменились типы задач
2022 год
- по украинскому языку и истории Украины в НМТ было по 15 тестов с одним правильным ответом и 5 – на установление соответствия;
- по математике – 14 тестов с одним правильным ответом, 4 на установление соответствия и 2 – с кратким неструктурированным ответом.
2023 год
- по украинскому языку : 10 заданий с одним правильным ответом из четырех, 15 – с одним правильным ответом из пяти, 5 – на установление соответствия;
- по истории Украины: 20 задач – с выбором одного правильного ответа; 4 – на установление соответствия; 3 – на установление последовательности (новый формат); 3 – с выбором трех правильных ответов из семи предложенных вариантов (новый формат);
- по математике: 15 тестов с одним правильным ответом (+1), 3 на установление соответствия (-1) и 4 – с кратким ответом (+2 задания по сравнению с 2022 годом).
При этом тематика задач по истории Украины значительно расширена: они будут охватывать вторую половину XVI – начало XXI века. В 2022 году задачи касались исторического периода 1914 года – начала XXI века.
Похожей на структуру теста по математике будет структура задач по физике и химии:
|Предмет
|Задание с выбором одного правильного ответа из четырех вариантов
|
Задание на установление соответствия (3 из 5 или 4 из 5)
|
Задание с кратким ответом
|Химия
|
22
|
2
|
6
|Физика
|
12
|
2
|
6
Учитывая специфику предметов задачи по биологии и иностранному языку имеют свои особенности:
- в тестах по биологии предусмотрено 24 задания с выбором одного правильного ответа из четырех, 4 задания на установление соответствия (4 из 5) и 2 задания с выбором трех ответов из трех групп предложенных вариантов;
- в заданиях по иностранному языку 5 тестов с выбором одного правильного ответа, 11 – на установление соответствия, 16 – на заполнение пробелов в тексте.