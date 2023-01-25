В частности, изменился список обязательных дисциплин. Необязательным для составления в 2023 году в составе НМТ стала история Украины.

Важно "На крови доказали": нужно ли было выбрасывать историю Украины из списка обязательных предметов НМТ

Как изменился НМТ в 2023 году

Также в этом году поступающие могут выбрать предмет для сборки по выбору. А абитуриенты с временно оккупированных территорий могут сдавать тест онлайн.

О других изменениях читайте в таблице.

Параметры поступления 2022 2023 Обязательные предметы 3 (украинский язык, математика, история Украины) 2 (украинский язык, математика) Предметы по выбору 0 5 (история Украины, иностранные языки, физика, химия, биология) Время выполнения теста 120 мин 180 мин Количество заданий в тесте 60 (20 по каждому предмету) Зависит от предмета по выбору (72, 82 или 84): украинский язык (30),

математика (22),

история Украины (30),

иностранный язык (32),

биология (30),

химия (30),

физика (20). Максимальное количество тестовых баллов украинский язык – 35,

математика – 30,

история Украины – 35. украинский язык – 45,

математика – 32,

история Украины – 54,

иностранный язык – 32,

биология – 46,

химия – 40,

физика – 32. Пороговый балл для поступления в бюджет 125 баллов на большинство специальностей;

130 баллов на специальность "Фармация, промышленная фармация";

140 баллов на специальности "Право", "Публичное управление и администрирование", "Международные отношения".

150 баллов на специальности "Стоматология", "Медицина", "Педиатрия". 130 баллов на большинство специальностей;

140 баллов на специальность "Фармация, промышленная фармация", "Право", "Публичное управление и администрирование", "Международные отношения".

150 баллов на специальности "Стоматология", "Медицина", "Педиатрия". Пороговый балл (достаточно, чтобы подавать документы на контракт) 1 правильный ответ по каждому предмету 10% правильных ответов по каждому предмету Максимальное количество заявлений, которые может подать поступающий 30 20 Максимальное количество заявлений, которые поступающий может подать в бюджет 5 5 Средний балл аттестата при поступлении Не учитывают Не учитывают Применение весовых коэффициентов к дисциплинам (в зависимости от выбранной специальности) Да Да Применение сельского коэффициента 1,05 Не будут применять Отраслевой коэффициент 1,02 – применяется к заявлениям на специальности с особой поддержкой государства Будет применен Региональный коэффициент Николаевская, Сумская, Харьковская, Черниговская области – 1,07; Днепропетровская, Запорожская, Одесская, Полтавская – 1,04; в остальных регионах – 1. Да (определят позже в соответствии с безопасной ситуацией) Дистанционное поступление для абитуриентов по ТОТ На особых условиях зачисления По дистанционной модели по выбору поступающего Введение для абитуриентов за границей в ТЭЦ Да Да

Читайте Как будут поступать в вузы абитуриенты с оккупированных территорий Украины

Как изменились типы задач

2022 год

по украинскому языку и истории Украины в НМТ было по 15 тестов с одним правильным ответом и 5 – на установление соответствия;

по математике – 14 тестов с одним правильным ответом, 4 на установление соответствия и 2 – с кратким неструктурированным ответом.

2023 год

по украинскому языку : 10 заданий с одним правильным ответом из четырех, 15 – с одним правильным ответом из пяти, 5 – на установление соответствия;

: 10 заданий с одним правильным ответом из четырех, 15 – с одним правильным ответом из пяти, 5 – на установление соответствия; по истории Украины: 20 задач – с выбором одного правильного ответа; 4 – на установление соответствия; 3 – на установление последовательности (новый формат); 3 – с выбором трех правильных ответов из семи предложенных вариантов (новый формат);

20 задач – с выбором одного правильного ответа; 4 – на установление соответствия; 3 – на установление последовательности (новый формат); 3 – с выбором трех правильных ответов из семи предложенных вариантов (новый формат); по математике: 15 тестов с одним правильным ответом (+1), 3 на установление соответствия (-1) и 4 – с кратким ответом (+2 задания по сравнению с 2022 годом).

При этом тематика задач по истории Украины значительно расширена: они будут охватывать вторую половину XVI – начало XXI века. В 2022 году задачи касались исторического периода 1914 года – начала XXI века.

Похожей на структуру теста по математике будет структура задач по физике и химии:

Предмет Задание с выбором одного правильного ответа из четырех вариантов Задание на установление соответствия (3 из 5 или 4 из 5) Задание с кратким ответом Химия 22 2 6 Физика 12 2 6

Учитывая специфику предметов задачи по биологии и иностранному языку имеют свои особенности: