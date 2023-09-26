Глава Образовательного комитета Верховной Рады Сергей Бабак рассказал, что сейчас идет пресс-конференция профильного Комитета и Минобразования Украины. Рассматривают вопросы сдачи НМТ в 2024 году.
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Как будет проходить НМТ-2024 и сколько предметов будет содержать
Нардеп уточнил: одиннадцатиклассники будут сдавать три обязательных предмета и один – по выбору.
Обязательные предметы:
- украинский язык;
- математика:
- история Украины.
Знания выпускников по всем этим предметам будут проверять на НМТ в течение одного дня.
Основная сессия НМТ будет продолжаться дольше и начнется раньше (ориентировочно в конце мая),
– отметил Бабак.
И рассказал, какой будет схема сдачи НМТ-2024: 2 предмета – по 60 минут, перерыв – 60 минут, 2 предмета – по 60 минут.
История Украины охватывает 16 – 21 век,
– заметил нардеп.
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Что известно о НМТ-2023
- В 2023 году состоялось две сессии НМТ – 2023: основная и дополнительная.
- Основная продолжалась в течение 5 – 23 июня. Дополнительная – в течение 11 – 24 июля.
- Участие в дополнительной сессии приняли те абитуриенты, которые по уважительным причинам не могли сдавать тесты во время основной.
- НМТ содержал задачи по трем предметам. Два обязательных – украинский язык, математика – и один предмет на выбор – история Украины, иностранный язык (английский, немецкий, французский или испанский), биология, физика, химия.
- Тесты выпускники сдавали в специально оборудованных компьютерных аудиториях учебных заведений – временных экзаменационных центрах (ТЭЦ). Их создали как в Украине, так и в некоторых странах за границей.
- Официальные результаты НМТ по шкале 100 – 200 баллов разместили в персональном электронном кабинете поступающего.
- 3794 участника НМТ получили желанные 200 баллов по меньшей мере по одному предмету. Среди них 3329 человек стали лучшими в одном предмете, 415 – в двух и 50 – во всех трех предметных тестах НМТ.