Глава Образовательного комитета Верховной Рады Сергей Бабак рассказал, что сейчас идет пресс-конференция профильного Комитета и Минобразования Украины. Рассматривают вопросы сдачи НМТ в 2024 году.

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Как будет проходить НМТ-2024 и сколько предметов будет содержать

Нардеп уточнил: одиннадцатиклассники будут сдавать три обязательных предмета и один – по выбору.

Обязательные предметы:

украинский язык;

математика:

история Украины.

Знания выпускников по всем этим предметам будут проверять на НМТ в течение одного дня.

Основная сессия НМТ будет продолжаться дольше и начнется раньше (ориентировочно в конце мая),

– отметил Бабак.

И рассказал, какой будет схема сдачи НМТ-2024: 2 предмета – по 60 минут, перерыв – 60 минут, 2 предмета – по 60 минут.

Дистанционная школа "Оптима" вошла в рейтинг лучших образовательных учреждений Украины по результатам НМТ-2023. Это еще раз подчеркивает высокое качество обучения и эффективность подходов, используемых преподавателями школы.

История Украины охватывает 16 – 21 век,

– заметил нардеп.

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