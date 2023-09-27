2023 року знання випускників перевіряли з трьох предметів. Натомість наступного року на НМТ буде уже чотири предмети. Про усі головні новації, які передбачили для учасників НМТ-2024, розповідає 24 Канал.

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Як, коли і з яких предметів відбудеться НМТ-2024

У 2024 році випускники складатимуть чотири предмети – три обов'язкові та один на вибір.

Обов'язкові предмети:

українська мова;

математика:

історія України.

Що важливо! 2024 року історія України знову стане обов'язковим для складання предметом на НМТ. Цього року вона була у переліку предметів на вибір.

Предмети на вибір:

Зауважимо! Наступного року до переліку предметів на вибір на НМТ додадуть українську літературу та географію.

Тож на вибір будуть такі предмети:

іноземна мова;

українська література;

фізика;

хімія;

біологія;

географія.



Які предмети будуть на НМТ-2024 / скриншот відео

НМТ у 2024 році стартує вже у травні, а не у червні, як цьогоріч.

Мультитест відбуватиметься протягом одного дня у тимчасових екзаменаційних центрах у закладах освіти в Україні та за кордоном за такою схемою: 2 предмети – по 60 хвилин, коротка перерва, 2 предмети – по 60 хвилин. Загалом – 4 години + перерва.

У разі повітряної тривоги учасники проходитимуть в укриття і продовжать працювати з тестами після її завершення.

Зміст завдань НМТ відповідатиме програмам ЗНО. В УЦОЯО наголосили: не потрібно очікувати ускладнення тестів або появи якихось нових тем.



Де відбуватиметься НМТ-2024 / скриншот з презентації УЦОЯО

Закон ще не ухвалили

Поки закон, який регулюватиме вступну кампанію та порядок проведення НМТ у 2024 році, не ухвалили. Очільник Освітнього комітету ВРУ Сергій Бабак уточнив, що у Раді зараз все ж триває реєстрація відповідного закону. До слова, щороку ухвалюють спеціальний закон, який визначає порядок проведення оцінювання вступників. Нардепи при цьому не мають наміру змінювати модель проведення НМТ.

Історія України буде обов'язковою

2023 року історія України не була обов'язковим для складання предметом під час НМТ. В Українському центрі оцінювання якості освіти заявляли, що саме українська мова та математика найкращим чином визначали потенційну успішність абітурієнта під час вступу до вишу. Це спричинило значні дискусії у суспільстві.

Однак у 2024 році цей предмет таки повернуть до списку обов'язкових. У 2024 році програма тестування з історії України охоплюватиме період XVI – ХХІ століття. У МОН та в УЦОЯО освіти наголошують: прагнуть, аби учасники НМТ якомога краще знали історію України, зокрема передумови сучасної російсько-української війни.

На НМТ-2024 посилять перевірку учасників

Наступного року у тимчасово екзаменаційних центрах посилять заходи безпеки під час складання мультитесту. Зокрема, використовують металошукачі. Очільниця УЦОЯО Тетяна Вакуленко наголосила: цього і минулого року не використовували металошукачі, аби зекономити кошти. Але деякі учасники намагалися використовувати заборонені предмети, зокрема мобільні телефони.

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Чи буде додаткова сесія

Якщо зареєстрований учасник НМТ-2024 не зможе взяти участь в основній сесії тестування (завадить хвороба, повітряна тривога під час тесту тощо), знання таких випускників перевірятимуть під час додаткової сесії.

Хто може не складати НМТ у 2024 році

Якщо випускник не планує вступати до вишу в Україні, він може не складати НМТ, заявив заступник очільника МОН Михайло Винницький. При цьому 2024 року одинадцятикласники не складатимуть ДПА. Посадовець також наголосив, що ця модель НМТ-2024 – перший крок до повернення ДПА і до утворення її в новому стандартизованому форматі. Україна сьогодні наближається до стандарту в ЄС, де знання випускників шкіл перевіряють мінімум із 5 предметів, наголосили у МОН.

Чи оприлюднять демонстраційні варіанти тестів

Пробне тестування у 2024 році не проводитимуть з міркувань безпеки. Натомість Український центр оцінювання якості освіти підготує демонстраційні варіанти тестів. Вони будуть доступні онлайн після оприлюднення. Випускники також зможуть завантажити їх на своїй гаджети і виконати вдома у зручний час.

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Коли повідомлять про реєстрацію, зміст завдань

Інформацію щодо тестування, зміст і структуру тестових зошитів, а також про те, коли і як реєструватися на тестування, УЦОЯО повідомить згодом.

Як вступатимуть у виші абітурієнти з ТОТ та з-за кордону

Країни, у яких можна буде складати НМТ, учасники обиратимуть під час реєстрації в кабінеті вступника. У 2023 році це можна було зробити у 32 країнах світу – у країнах Європи, США, Канаді, Азербайджані. В УЦОЯО сподіваються співпрацювати з ними й надалі. Розширювати перелік поки не планують. Сам центр натомість не можна обирати з міркувань безпеки.