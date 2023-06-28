Законопроект №9432 (о применении английского языка в Украине) целью является нормирование применения английского языка во многих сферах. В частности, в работе государственной службы, подразделений экстренной помощи населению, при пересечении госграницы, в сферах образования, культуры, транспорта здравоохранения и т.д.
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Английский язык в Украине получит новый статус
Английский язык является наиболее распространенным языком для международного общения, напоминают в МОН. Его используют в бизнесе, политике, научных исследованиях и других областях. Знание английского языка на государственном уровне позволяет правительству эффективно общаться с другими странами, проводить переговоры и заключать международные соглашения.
Английский язык является языком бизнеса и торговли. Знание английского языка на государственном уровне способствует привлекательности страны для иностранных инвесторов, расширяет возможности для международной торговли и позволяет развивать экономику. В контексте евроинтеграции знание английского языка становится необходимостью для каждого украинца.
Кто должен владеть английским языком
Так, документ предлагает определить категории должностей, кандидаты на занятие которых обязаны владеть английским языком. Это:
- госслужащие категории "А";
- госслужащие категорий "Б" и "В", список которых устанавливает правительство;
- главы местных государственных администраций, их первые заместители и заместители;
- военнослужащие офицерского состава, проходящие военную службу по контракту, перечень которых устанавливает правительство;
- полицейские среднего и высшего состава Нацполиции Украины, должностей начальствующего состава других правоохранительных органов, должностей начальствующего состава службы гражданской защиты, перечень которых устанавливает правительство;
- прокуроры;
- налоговики и таможенники, список которых устанавливает правительство;
- руководители хозяйствующих субъектов государственного сектора экономики, перечень которых устанавливает правительство.
В других областях английский язык не будет обязательным. Экзамен по английскому для чиновников будет бесплатным.
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Изучение английского должно стать более доступным для украинцев
- Глава украинского правительства Денис Шмигаль заявлял: Украина открыта для мира. Параллельно с интеграцией Украины в ЕС усиливают и сотрудничество с международным сообществом.
- После победы мы приступим к масштабному проекту восстановления Украины. Ожидаем приход ряда иностранных компаний и инвесторов, которые будут развивать свой бизнес и создавать рабочие места, подчеркнул премьер.
- По его словам, английский язык открывает широкий доступ к знаниям, рынку труда, информационным и культурным продуктам, более высокой зарплате. Эти преимущества должны получить и украинцы, они помогут утверждению Украины как регионального лидера.