Законопроєкт №9432 (про застосування англійської мови в Україні) має на меті унормувати застосування англійської мови у багатьох сферах. Зокрема, у роботі державної служби, підрозділів екстреної допомоги населенню, під час перетину держкордону, у сферах освіти, культури, транспорту охорони здоров'я тощо.

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Англійська мова в Україні отримає новий статус

Англійська мова є найпоширенішою мовою для міжнародного спілкування, нагадують у МОН. Її використовують у бізнесі, політиці, наукових дослідженнях та інших сферах. Знання англійської на державному рівні дозволяє уряду ефективно спілкуватися з іншими країнами, проводити перемовини та укладати міжнародні угоди.

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Англійська мова є мовою бізнесу та торгівлі. Знання англійської на державному рівні сприяє привабливості країни для іноземних інвесторів, розширює можливості для міжнародної торгівлі та дозволяє розвивати економіку. У контексті євроінтеграції знання англійської мови стає необхідністю для кожного українця.

Хто має володіти англійською мовою

Так, документ пропонує визначити категорії посад, кандидати на зайняття яких зобов'язані володіти англійською мовою. Це

держслужбовці категорії "А";

держслужбовці категорій "Б" і "В", перелік яких встановлює уряд;

голови місцевих державних адміністрацій, їхні перші заступники та заступники;

військовослужбовці офіцерського складу, які проходять військову службу за контрактом, перелік яких встановлює уряд;

поліцейські середнього та вищого складу Нацполіції України, посад начальницького складу інших правоохоронних органів, посад начальницького складу служби цивільного захисту, перелік яких встановлює уряд;

прокурори;

податківці та митники, перелік яких встановлює уряд;

керівники суб'єктів господарювання державного сектору економіки, перелік яких встановлює уряд.

В інших сферах англійська мова не буде обов'язковою. Іспит з англійської для чиновників буде безкоштовним.

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