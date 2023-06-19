Очільник українського уряду Денис Шмигаль заявив: Україна відкрита для світу. Тож паралельно з інтеграцією України в ЄС посилюють і співпрацю з міжнародною спільнотою.

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Вивчення англійської має стати доступнішим для українців

Це питання прем'єр вже обговорив із посадовцями Мінцифри та Мінкульту. Тепер чиновники готують законопроєкт, який має закріпити англійську як мову міжнародного спілкування. Також напрацьовують рішення, які зроблять вивчення англійської доступнішою для всіх охочих.

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Після перемоги ми розпочнемо масштабний проєкт відновлення України. Очікуємо прихід низки іноземних компаній та інвесторів, які розвиватимуть тут свій бізнес і створюватимуть робочі місця,

– наголосив прем'єр.

За його словами, англійська мова відкриває широкий доступ до знань, ринку праці, інформаційних та культурних продуктів, вищої зарплати. Ці переваги мають отримати й українці, адже вони допоможуть утвердженню України як регіонального лідера.

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Як вивчити англійську мову самостійно

Аби вивчити англійську мову самостійно, варто перш за все дотримуватися таких рекомендацій. Зокрема:

поставте мету;

знайдіть час;

визначте систему;

оточіть себе англійською;

говоріть;

вчіть нові дієслова;

читайте вголос;

обирайте побутові теми;