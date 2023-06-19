Глава украинского правительства Денис Шмигаль заявил: Украина открыта для мира. Параллельно с интеграцией Украины в ЕС усиливают и сотрудничество с международным сообществом.
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Изучение английского должно стать более доступным для украинцев
Этот вопрос премьер уже обсудил с должностными лицами Минцифры и Минкульта. Теперь чиновники готовят законопроект, который должен закрепить английский как язык международного общения. Также нарабатывают решения, которые сделают изучение английского более доступным для всех желающих.
После победы мы приступим к масштабному проекту восстановления Украины. Ожидаем приход ряда иностранных компаний и инвесторов, которые будут развивать свой бизнес и создавать рабочие места,
– подчеркнул премьер.
По его словам, английский язык открывает широкий доступ к знаниям, рынку труда, информационным и культурным продуктам, более высокой зарплате. Эти преимущества должны получить и украинцы, они помогут утверждению Украины как регионального лидера.
Читайте Эти советы действительно действенны: как выучить английский язык самостоятельно
Как выучить английский язык самостоятельно
Чтобы выучить английский язык самостоятельно, следует прежде всего придерживаться таких рекомендаций. В частности:
- поставьте цель;
- найдите время;
- определите систему;
- окружите себя на английском;
- говорите;
- учите новые глаголы;
- читайте вслух;
- выбирайте бытовые темы;
- не бросайте начатое.