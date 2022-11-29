24 канал расскажет вам, как самостоятельно учить английский язык и не тратить деньги на преподавателей. По крайней мере, овладеть базовым курсом или улучшить свой уровень – вполне реально.

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Как выучить английский язык самостоятельно

Чтобы выучить английский язык самостоятельно, следует прежде всего придерживаться таких рекомендаций.

  • Поставьте цель

Если вы хотите регулярно учить язык, прежде всего, поставьте себе конкретную цель и определите для нее временные пределы.

  • Найдите время

Выделяйте каждый день конкретное время для занятий. Отлично, если вы будете учить язык в течение 1 часа в день. При этом не менее 20 – 30 минут. К тому же более эффективно будет учить новые слова несколько раз в неделю, а не сразу все в один день. Впоследствии вы привыкнете к такому графику и обучению. Что интересно, регулярное обучение хорошо влияет на память.

  • Определите систему

Для эффективного изучения языка стоит найти технику, которая будет для вас лучше. При этом технику можно комбинировать. Итак:

  • визуалам следует больше читать, записывать слова, выполнять упражнения;
  • аудиалам лучше как можно больше слушать аудио и повторять вслух изученные слова;
  • кинестетикам поможет движение во время обучения: изучая язык, можете даже танцевать;
  • также следует использовать маркеры и выделять слова для лучшего запоминания.

  • Окружите себя английским

Учите новый материал ежедневно и обязательно повторяйте уже изученный. Специалисты также рекомендуют смотреть видео и фильмы без перевода. Это поможет вам лучше воспринимать иностранные слова на слух. В общем окружите себя на этом языке. Можете также общаться с друзьями в чатах по-английски.

  • Говорите

Для того, чтобы быстрее овладевать иностранным языком, стоит общаться на нем как можно чаще. При этом не используйте каждый раз одни и те же слова. Добавляйте уже изученное. Важно тоже общаться с носителем языка. Можете, например, записаться в разговорный клуб английского.

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  • Учите новые глаголы

Изучите и используйте глаголы с предлогами или наречиями, которые полностью изменяют значение глагола. Это важно, ведь носители языка используют их очень часто. К примеру, вместо обычного leave чаще услышите go out, get out, run away.

  • Читайте вслух

Для лучшего произношения и запоминания слов учите скороговорки и небольшие стихи. Это также поможет вам улучшить свое произношение.

  • Выбирайте бытовые темы

При изучении иностранного языка выбирайте актуальные темы. В частности, учите те слова, которые вам нужны в повседневной жизни.

  • Не бросайте начатое

Самое сложное – начать изучение языка и учиться каждый день. Также не бросать обучение, если вам что-то не удается. Для лучшего запоминания нужно приложить больше усилий. При этом помните о конечной цели изучения языка.

  • Совет

Учить самому иностранный язык можно и даже нужно. При этом старайтесь черпать информацию из различных источников и приложений, а не только, например, из учебников. И не ленитесь – просмотр 10 – секундных страниц не даст результата.