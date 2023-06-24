Тож 24 Канал у межах постійної освітньої рубрики розповість, яких поширених суржикових слів треба позбутися. І підкаже при цьому, чим замінити мовні покручі.

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Які суржикові слова треба забути негайно

У тридцять третій добірці пропонуємо вам 10 поширених суржикових слів, які ви можете вживати. А також красиві українські слова, які варто вживати натомість.

канєшно – звісно, звичайно;

тоже – теж, також;

вдруг – раптом;

похожий – схожий;

но – але;

позволяти – дозволяти;

лишній – зайвий;

рядом – поряд;

намьок – натяк;

заказувати – замовляти.

Але при цьому пам'ятайте: слово "заказувати" можна вживати у значенні "забороняти".

Говоріть українською красиво та правильно! І не засмічуйте її мовним сміттям!