Тож 24 Канал у межах постійної освітньої рубрики розповість, яких поширених суржикових слів треба позбутися. І підкаже при цьому, чим замінити мовні покручі.

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Які суржикові слова треба забути негайно

У тридцять третій добірці пропонуємо вам 10 поширених суржикових слів, які ви можете вживати. А також красиві українські слова, які варто вживати натомість.

  • канєшно – звісно, звичайно;
  • тоже – теж, також;
  • вдруг – раптом;
  • похожий – схожий;
  • но – але;
  • позволяти – дозволяти;
  • лишній – зайвий;
  • рядом – поряд;
  • намьок – натяк;
  • заказувати – замовляти.

Але при цьому пам'ятайте: слово "заказувати" можна вживати у значенні "забороняти".