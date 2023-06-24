Так что 24 Канал в рамках постоянной образовательной рубрики расскажет, от каких распространенных суржиковых слов надо избавиться. И подскажет при этом, чем заменить языковые кручи.

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Какие суржиковые слова нужно забыть немедленно

В тридцать третьей подборке предлагаем вам 10 распространенных суржиковых слов, которые вы можете употреблять. А также красивые украинские слова, которые следует употреблять вместо этого.

канєшно – звісно, звичайно;

тоже – теж, також;

вдруг – раптом;

похожий – схожий;

но – але;

позволяти – дозволяти;

лишній – зайвий;

рядом – поряд;

намьок – натяк;

заказувати – замовляти.

Но при этом помните: слово "заказувати" (укр.) можно употреблять в значении "забороняти" (укр.).

Говорите по-украински красиво и правильно! И не засоряйте речь языковым мусором!