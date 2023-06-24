Так что 24 Канал в рамках постоянной образовательной рубрики расскажет, от каких распространенных суржиковых слов надо избавиться. И подскажет при этом, чем заменить языковые кручи.

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Какие суржиковые слова нужно забыть немедленно

В тридцать третьей подборке предлагаем вам 10 распространенных суржиковых слов, которые вы можете употреблять. А также красивые украинские слова, которые следует употреблять вместо этого.

  • канєшно – звісно, звичайно;
  • тоже – теж, також;
  • вдруг – раптом;
  • похожий – схожий;
  • но – але;
  • позволяти – дозволяти;
  • лишній – зайвий;
  • рядом – поряд;
  • намьок – натяк;
  • заказувати – замовляти.

Но при этом помните: слово "заказувати" (укр.) можно употреблять в значении "забороняти" (укр.).