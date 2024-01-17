В частности, недавно в Минобразования Украины анонсировали поколенное изменение ректоров в отдельных вузах. Но их не будут устранять принудительно, отмечает Образование 24.

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В 2024 году немало вузов в Украине получит новых ректоров

Заместитель главы МОН по вопросам высшего образования Михаил Винницкий рассказывал об этой смене в руководстве ЗВО. Она состоится потому, что завершается второй срок контракта у многих ректоров.

Чиновник при этом замечал, что в Украине сегодня есть немало вузов, где ректор находится на своей должности 10 – 20 лет.

Речь, в частности, о руководителях таких университетов:

  • Львовский национальный университет имени Ивана Франко;
  • Львовская политехника;
  • Университет Прикарпатья имени Стефаника;
  • Киевский университет строительства и зодчества;
  • Национальный университет биоресурсов и природопользования;
  • Киевская политехника;
  • Острожская академия;
  • Университет физкультуры.

Винницкий также название фамилии этих ректоров: Мельник, Бобало, Згуровский, Николаенко, Куликов, Цепенда и Пасечник, Имас.

В Минобразования также анонсировали, что в 2024 году планируют создавать дополнительно действенные наблюдательные советы при вузах.