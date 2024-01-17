В частности, недавно в Минобразования Украины анонсировали поколенное изменение ректоров в отдельных вузах. Но их не будут устранять принудительно, отмечает Образование 24.
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В 2024 году немало вузов в Украине получит новых ректоров
Заместитель главы МОН по вопросам высшего образования Михаил Винницкий рассказывал об этой смене в руководстве ЗВО. Она состоится потому, что завершается второй срок контракта у многих ректоров.
Чиновник при этом замечал, что в Украине сегодня есть немало вузов, где ректор находится на своей должности 10 – 20 лет.
Речь, в частности, о руководителях таких университетов:
- Львовский национальный университет имени Ивана Франко;
- Львовская политехника;
- Университет Прикарпатья имени Стефаника;
- Киевский университет строительства и зодчества;
- Национальный университет биоресурсов и природопользования;
- Киевская политехника;
- Острожская академия;
- Университет физкультуры.
Винницкий также название фамилии этих ректоров: Мельник, Бобало, Згуровский, Николаенко, Куликов, Цепенда и Пасечник, Имас.
В Минобразования также анонсировали, что в 2024 году планируют создавать дополнительно действенные наблюдательные советы при вузах.