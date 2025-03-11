Директорка Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко розповіла при цьому, скільки часи має тривати повітряна тривога, аби тестування могли перенести. Про це інформує 24 Канал з посиланням на УП.

Дивіться також Кому з учасників НМТ і за що можуть анулювати результати іспиту

Скільки часу має лунати тривога, щоб тестування перенесли

Директорка УЦОЯО уточнила: іспит можуть переносити, якщо повітряна тривога лунатиме щонайменше 2,5 години.

У такому разі учасник матиме змогу подати документи для участі в додатковій сесії. На практиці більшість вступників просить продовжити іспитування навіть попри тривалу перерву,

– зауважила вона.

Фахівці у тимчасових екзаменаційних центрів спільно з регіональними центрами найчастіше йдуть назустріч вступникам. Торік інструктори могли перебувати в центрах по 8 годин, а подекуди і до пізньої ночі, щоб дочекатися завершення тривоги.

Дивіться також Розширили перелік країн та міст, у яких можна скласти НМТ у 2025 році

Чи проводитимуть НМТ відразу в укриттях

Вакуленко також повідомила, що місцеві громади докладають фантастичних зусиль для облаштування тимчасових екзаменаційних центрів в укриттях.

Вимоги до укриття дуже серйозні: треба забезпечити системи вентиляції, убиральні, швидкісний інтернет, техніку. До прикладу, якби в Харківській області тестування проводилися не в укриттях, вони б не відбулися взагалі,

– уточнила вона.

Минулого року, за словами Вакуленко, у цій області по 15 – 17 годин лунала безперервна повітряна тривога.

Цьогоріч практику проведення НМТ в укриттях продовжать у тих регіонах, де вона вже діяла. Зокрема, у Запоріжжі. УЦОЯО також спонукає інші міста знаходити можливості організовувати центри в укриттях.