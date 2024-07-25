Этот стандарт предусматривает возможность формировать индивидуальную образовательную траекторию. В частности, учиться по академическому или профессиональному направлению.
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Правительство утвердило Госстандарт профильного среднего образования
Ученики школ и студенты училищ и колледжей смогут выбирать профиль обучения, который будет предлагать учебные предметы / интегрированные курсы для углубленного или профессионально ориентированного изучения, а также предметы / интегрированные курсы вне профиля.
Учиться по новому стандарту ученичество и студенчество начнет с 1 сентября 2027 года (первая параллель / первый поток Новой украинской школы). До этого будет происходить подготовка к реформе: утверждение типовой образовательной программы и модельных учебных программ различных интегрированных курсов и учебных предметов, пилотирование, изменение сети учебных заведений, в частности создание лицеев и тому подобное. Уже с 2025 года начнется пилотирование стандарта.
Какие предметы будут изучать ученики / МОН
Стандарт внедрит в украинское образование:
- выбор профиля обучения, например: математический, STEM, IT, языково-литературный и тому подобное.
- часы для изучения учебных предметов / интегрированных курсов по выбору. Количество этих часов растет с каждым годом обучения.
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Что должны знать ученики о курсах и профилях
Интегрированные курсы / учебные предметы по выбранному профилю: 10 класс – 280, 11 класс – 315, 12 класс – 420.
Интегрированные курсы / учебные предметы вне выбранного профиля: 10 класс – 140, 11 класс – 315, 12 класс – 420.
Обязательные для всех интегрированные курсы / учебные предметы: 10 класс – 840, 11 класс – 630, 12 класс – 420.
- Количество часов на обязательные учебные предметы и интегрированные курсы наибольшее в 10 классе. Этот год является адаптационным. Его цель – определиться с выбранным профилем, возможно, по-новому взглянуть на различные предметы. После 10 класса ученики академических лицеев, если нужно, смогут изменить профиль обучения без каких-либо образовательных потерь, связанных с углублением в определенный профиль. Ведь разница между профилями в этот адаптационный год будет минимальной.
- Количество часов для обязательных учебных предметов и интегрированных курсов по выбранному профилю пропорционально возрастает от 10 до 12 года обучения. Если будет необходимость, учебное заведение может усилить этими часами предметы или курсы, обязательные для всех профилей.
- Часы на выборочные курсы или предметы охватывают как профильные, так и внепрофильные предметы и курсы. Это поможет учебным заведениям полностью реализовать свою академическую свободу, а соискателям образования – развиваться многогранно.
- Часы для предметов и курсов по выбору можно перераспределить на обязательные учебные предметы или курсы по выбранному профилю, но НЕ можно добавить к общеобязательным курсам или предметам. Именно такая динамика позволит каждому и каждой изучать именно то, что предусмотрено его / ее индивидуальной образовательной траекторией.
- В тексте стандарта использовали термин "класс / группа", учитывая то, что классно-урочная система – одна из возможных форм организации образовательного процесса. Итак, стандарт позволяет формировать переменные группы для изучения отдельных образовательных компонентов (учебных предметов, интегрированных курсов, модулей и т.д.).
- Требования к результатам обучения сформировали в завершение 12 года обучения. Зафиксированы основные и углубленные ориентиры для оценивания. Основных должны достичь все соискатели образования, а углубленных те, для кого соответствующая отрасль или несколько отраслей является профилеобразующими. Важно: углубленных ориентиров для оценивания можно достичь полностью или частично. Это зависит от содержания образовательной программы, которую создаст учебное заведение при формировании профилей.
- В базовом учебном плане распределение часов подали для учреждений общего среднего, профессионального (профессионально-технического), профессионального предвысшего и специализированного образования. Варианты распределения часов зависят от того, по какому направлению (академическим или профессиональным) учебное заведение будет реализовывать этот Государственный стандарт.
- Отдельные варианты базового учебного плана предложены для классов (групп) с обучением на языке коренного народа или национального меньшинства.
- Для учреждений профессионального предвысшего образования и учреждений специализированного образования распределение учебной нагрузки (для классов / групп академического направления) приведены в кредитах ЕКТС.
Государственный стандарт профильного среднего образования опубликуют на сайте Кабинета Министров Украины в течение пяти дней с момента его утверждения.