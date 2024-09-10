Ранее из-за несовершенной процедуры экспертизы после печати в учебниках обнаруживали ошибки не только в оформлении, но и в содержании. Поэтому МОН начало менять процедуру создания учебников. Цель – улучшить их качество, поддержать авторские коллективы и выявлять недостатки перед печатью.

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МОН меняет процедуру отбора школьных учебников

На странице учебника "Украинский язык. 7 класс" издательства "Литера ЛТД" обнаружили карту Украины без Крыма. Что интересно, эти пучебники уже доставили в школы.

В МОН говорят, что эта страница не проходила экспертизу, а появилась на этапе печати. Ведь на экспертизу подают электронную версию (копию, аналог) рукописи оригинала или оригинал макета учебника, которая может не содержать страниц оформления.

Издательство признало ошибку и объяснило ее появление упущением при подготовке учебника к печати. Теперь "Литера ЛТД" за свой счет перепечатает учебники. Тираж отзывают из школ и заново доставят. В электронной библиотеке Института модернизации содержания образования (ИМЗО) разместили учебник с исправленной пиктограммой карты Украины – украинским Крымом.

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