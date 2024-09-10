Авторами учебника, рекомендованного Минобразования и напечатанного в этом году, являются Анастасия Онатий и Тарас Ткачук. Глава правительства пообещал выяснить ситуацию после вопроса от СМИ во время пресс-конференции, отмечает Образование 24.
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Шмыгаль отреагировал на скандал с украинским учебником
Премьер заверил: у нас нет сомнения, что Крым – это Украина, все наши территории будут деоккупированы, Украина как суверенное, независимое государство восстановит свою территориальную целостность в пределах границ 1991 года. Шмыгаль при этом отметил, что чиновники в этом не сомневаются. И добавил, что это видение и стратегия правительства – как и желание украинского общества.
Относительно случаев, когда происходят какие-то ошибки, у меня сейчас нет этих данных, но я ваше обращение воспринимаю как сигнал к тому, чтобы провести расследование и совместно с министром образования разобраться в этом инциденте, если он был,
– заявил премьер.
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Предыстория
- В учебнике по украинскому языку для 7 класса напечатали карту нашего государства без Крыма.
- Авторами учебника по украинскому языку для 7 класса являются Анастасия Онатий и Тарас Ткачук.
- Соавтор учебника Анастасия Онатий заявила, что произошла досадная ошибка. При этом предложила запустить флешмоб "Дорисуй Крым" для бумажной версии учебников.
- На инцидент отреагировал и глава Минобразования Украины Оксен Лисовой.
- Он отметил, что Крым – это Украина. Также сообщил, что ошибку издатель будет исправлять за свой счет.