Авторами учебника, рекомендованного Минобразования и напечатанного в этом году, являются Анастасия Онатий и Тарас Ткачук. Глава правительства пообещал выяснить ситуацию после вопроса от СМИ во время пресс-конференции, отмечает Образование 24.

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Шмыгаль отреагировал на скандал с украинским учебником

Премьер заверил: у нас нет сомнения, что Крым – это Украина, все наши территории будут деоккупированы, Украина как суверенное, независимое государство восстановит свою территориальную целостность в пределах границ 1991 года. Шмыгаль при этом отметил, что чиновники в этом не сомневаются. И добавил, что это видение и стратегия правительства – как и желание украинского общества.

Относительно случаев, когда происходят какие-то ошибки, у меня сейчас нет этих данных, но я ваше обращение воспринимаю как сигнал к тому, чтобы провести расследование и совместно с министром образования разобраться в этом инциденте, если он был,

– заявил премьер.

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