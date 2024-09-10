Авторами підручника, рекомендованого Міносвіти і надрукованого цьогоріч, є Анастасія Онатій та Тарас Ткачук. Очільник уряду натомість пообіцяв з'ясувати ситуацію після запитання від ЗМІ під час пресконференції, зазначає Освіта 24.

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Шмигаль відреагував на скандал з українським підручником

Прем'єр запевнив: у нас нема сумніву, що Крим – це Україна, усі наші території будуть деокуповані, Україна як суверенна, незалежна держава відновить свою територіальну цілісність у межах кордонів 1991 року. Шмигаль при цьому наголосив, що посадовці у цьому не сумніваються. І додав, що це бачення та стратегія уряду – як і бажання українського суспільства.

Стосовно випадків, коли стаються якісь помилки, у мене зараз немає цих даних, але я ваше звернення сприймаю як сигнал до того, щоб провести розслідування і спільно з міністром освіти розібратися у цьому інциденті, якщо він був,

– заявив прем'єр.

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