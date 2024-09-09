На це звернула увагу літературна критикиня, книжкова оглядачка Тетяна Гонченко у своєму телеграм-каналі "Нерозбувний книгочитун". Натомість співавторка шкільної книги Анастасія Онатій вже написала пост із роз'ясненням ситуації, що склалася, зазначає Освіта 24.

Читайте Учитель-воїн написав підручник в окопах: його погодило МОН і відправляє у школи

У шкільному підручнику надрукували Україну без Криму

Гонченко зазначила, що карту України без Криму надрукували у підручнику з української мови для 7 класу. Це помітили в електронній версії підручника на сайті Інституту модернізації змісту освіти. Підручники надрукували в 2024 році. Їх рекомендувало Міносвіти України. Авторами підручника з української мови для 7 класу є Анастасія Онатій та Тарас Ткачук. У паперовій версії цього підручника припустилися такої ж помилки.

Українці щодо цієї ситуації розділилися на різні "табори". Оні пишуть про "зрадоньку", інші – про те, що не повірять, що ці автори могли спеціально припуститися такої помилки, треті ж вважають, що треба все ретельно перевіряти, а не байдуже ставитися до своєї роботи.

Що кажуть автори

Співавторка підручника Анастасія Онатій заявила, що сталася прикра помилка. Розмістила навіть пояснення від верстальників.

Наш недогляд. Крим наш. Почну з головного: ми щиро визнаємо свій недогляд, піктограма у формі України без Криму потрапила в книгу через прикру неуважність. Недоперевірили, недогледіли — ми можемо назвати це по-різному, але факт лишається фактом: ми несвідомо зробили боляче людям і перепрошуємо за це,

– написала вона на своїй сторінці у фейсбуці.

Співавторка при цьому пропонує виправити цю помилку разом з учнями та ученицями. Зокрема, запустити флешмоб "Домалюй Крим".



Карта України без Криму в українському підручнику / фото з фейсбук-сторінки Анастасії Онатій

Передісторія