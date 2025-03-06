Про це інформує 24 Канал з посиланням на "ТРК 3-Студія". Зауважимо, у багатьох школах оголошувати карантин через підвищення рівня захворюваності у регіонах.

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У школах Івано-Франківська можуть перенести весняні канікули

Директорка департаменту освіти та науки Івано-Франківської міської ради Вікторія Дротянко зауважила, що зараз школярі у місті навчаються у дистанційному форматі. При цьому у деяких закладах освіти виникають питання щодо теперішнього навчання. Тож чиновниця порадила батькам із зауваженнями звертатися до директорів шкіл або до департаменту освіти.

Якщо дистанційне навчання продовжиться у закладах освіти, є імовірність, що канікули з 24 по 28 березня все ж відбудуться. Або ж педагогічний колектив спільно з директором ухвалить рішення перенести канікули на пізніше,

– уточнила чиновниця.

І додала, що кожен заклад освіти має право самостійно ухвалювати відповідне рішення.

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Нагадаємо, що у Хмельницькому учні позапланово пішли на весняні канікули. Їхній відпочинок стартував з 3 березня – на три тижні раніше ніж планували.

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