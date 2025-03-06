Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на "ТРК 3-Студия". Заметим, во многих школах объявлять карантин из-за повышения уровня заболеваемости в регионах.

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В школах Ивано-Франковска могут перенести весенние каникулы

Директор департамента образования и науки Ивано-Франковского городского совета Виктория Дротянко отметила, что сейчас школьники в городе учатся в дистанционном формате. При этом в некоторых учебных заведениях возникают вопросы относительно нынешнего обучения. Поэтому чиновница посоветовала родителям с замечаниями обращаться к директорам школ или в департамент образования.

Если дистанционное обучение продолжится в учебных заведениях, есть вероятность, что каникулы с 24 по 28 марта все же состоятся. Или же педагогический коллектив совместно с директором примет решение перенести каникулы на позже,

– уточнила чиновница.

И добавила, что каждое учебное заведение имеет право самостоятельно принимать соответствующее решение.

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Напомним, что, что в Хмельницком ученики внепланово ушли на весенние каникулы. Их отдых стартовал с 3 марта – на три недели раньше, чем планировали.

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