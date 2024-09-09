На это обратила внимание литературный критик, книжный обозреватель Татьяна Гонченко в своем телеграмм-канале "Нерозбувний книгочитун". Зато соавтор школьной книги Анастасия Онатий уже написала пост с разъяснением ситуации, сложившейся, отмечает Образование 24.
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В школьном учебнике напечатали Украину без Крыма
Гонченко отметила, что карту Украины без Крыма напечатали в учебнике по украинскому языку для 7 класса. Это заметили в электронной версии учебника на сайте Института модернизации содержания образования. Учебники напечатали в 2024 году. Их рекомендовало Минобразования Украины. Авторами учебника по украинскому языку для 7 класса являются Анастасия Онатий и Тарас Ткачук. В бумажной версии этого учебника допустили такую же ошибку.
Украинцы по этой ситуации разделились на разные "лагеря". Они пишут о "зрадоньку", другие – о том, что не поверят, что эти авторы могли специально допустить такую ошибку, третьи же считают, что надо все тщательно проверять, а не равнодушно относиться к своей работе.
Что говорят авторы
Соавтор учебника Анастасия Онатий заявила, что произошла досадная ошибка. Разместила даже объяснения от верстальщиков.
Наш недосмотр. Крым наш. Начну с главного: мы искренне признаем свое упущение, пиктограмма в форме Украины без Крыма попала в книгу из-за досадной невнимательности. Недопроверили, недосмотрели - мы можем назвать это по-разному, но факт остается фактом: мы бессознательно сделали больно людям и извиняемся за это,
– написала она на своей странице в фейсбуке.
Соавтор при этом предлагает исправить эту ошибку вместе с учениками и ученицами. В частности, запустить флешмоб "Дорисуй Крым".
Карта Украины без Крыма в украинском учебнике / фото с фейсбук-страницы Анастасии Онатий
Предыстория
- В прошлом году мы писали о том, что украинский воин из Винницы Тарас Ткачук написал учебник по украинскому языку прямо на фронте.
- Книга получила гриф Минобразования, поэтому ее выдадут за счет государства.
- Учебник воин писал в соавторстве с коллегой Анастасией Онатий. Соавторами были также и школьники.
- За то, чтобы этот учебник внесли в школьную программу, проголосовали почти 40 тысяч учителей.