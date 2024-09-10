Раніше через недосконалу процедуру експертизи після друку в підручниках виявляли помилки не тільки в оформленні, а й у змісті. Тож МОН розпочало змінювати процедуру творення підручників. Мета – поліпшити їхню якість, підтримати авторські колективи та виявляти недоліки перед друком.

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МОН змінює процедуру добору шкільних підручників

На сторінці підручника "Українська мова. 7 клас" видавництва "Літера ЛТД" виявили карту України без Криму. Що цікаво, ці підручники вже доставили у школи.

У МОН кажуть, що ця сторінка не проходила експертизу, а з'явилася на етапі друку. Адже на експертизу подають електронну версію (копію, аналог) рукопису оригіналу або оригінал макета підручника, яка може не містити сторінок оформлення.

Видавництво визнало помилку та пояснило її появу недоглядом під час підготовки підручника до друку. Тепер "Літера ЛТД" за власний кошт передрукує підручники. Наклад відкликають зі шкіл і наново доставлять. В електронній бібліотеці Інституту модернізації змісту освіти (ІМЗО) розмістили підручник із виправленою піктограмою мапи України – українським Кримом.

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