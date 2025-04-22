Вона має на меті допомогти учням стати впевненими комунікаторами в багатомовному світі та сприяти формуванню міжкультурної компетентності українців й українок. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Міністерство освіти і науки України.

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МОН оновить мовно-літературну освітню галузь

29 квітня 2025 року Міністерство освіти і науки України спільно партнерами запрошує до відкритої дискусії про майбутнє іншомовної освіти в Україні.

Запрошують долучитися до діалогу, зокрема:

учителів і вчительок іноземних мов;

представників і представниць мовних шкіл;

представників і представниць освітніх лінгвістичних платформ;

усіх зацікавлених у розвитку іншомовної освіти.

Для участі треба зареєструватися за посиланням. Кількість місць для очної участі обмежена, але всі зареєстровані учасники зможуть долучитися до обговорення онлайн.

Концепцію мовно-літературної освітньої галузі разом із концепціями інших освітніх галузей презентують громадськості навесні 2025 року. Упровадження змін розпочнеться восени для учнів і учениць 5 класів у мистецькій, природничій та технологічній галузях.

Раніше міністр освіти і науки України Оксен Лісовий розповів, як відбирають підручники для шкіл.