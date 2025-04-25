Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Министерство образования и науки Украины. Со средствами на строительство помогли ЕС, Литва и правительство Ирландии.

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В Одесской области построили подземную школу

На строительство укрытия выделили 4 миллиона евро. Из них примерно 75 тысяч евро направили на внутреннее оснащение.

Новое подземное убежище построено в соответствии с последними стандартами и требованиями к укрытиям. В нем оборудовали 24 комнаты различного назначения. Дизайн хранилища обеспечивает инфраструктуру, которая будет полезной как в военное, так и в мирное время.

Укрытие обустроено так, чтобы в нем можно было реализовать различные активности: игры в шахматы, баскетбол, настольный теннис. Здесь также есть футбольные залы, мини-кинотеатр, ресурсная комната, а громада уже начала обустраивать краеведческий музей.

Современное антирадиационное укрытие – это не только подземная школа, но и культурный центр и молодежный хаб,

– отметили в МОН.

Министр образования и науки Украины Оксен Лисовой отметил, что из-за полномасштабного вторжения России почти каждая седьмая школа в Украине разрушена или повреждена, а примерно 430 тысяч учеников не имеют доступа к очному обучению.

Безопасность детей и качественное образование – наши приоритеты. Сейчас в Украине строят более 100 подземных школ за счет государственного бюджета. И каждый вклад наших партнеров в восстановление инфраструктуры и поддержку образования имеет огромную ценность для нас,

– сказал министр.

Благодаря подземной школе обучение может продолжаться даже во время угрозы авиаударов. Это будет обеспечивать непрерывный образовательный процесс.