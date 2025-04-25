Про це інформує 24 Канал з посиланням на Міністерство освіти і науки України. З коштами на будівництво допомогли ЄС, Литва та уряд Ірландії.

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На Одещині спорудили підземну школу

На будівництво укриття виділили 4 мільйони євро. З них приблизно 75 тисяч євро спрямували на внутрішнє оснащення.

Нове підземне сховище побудоване відповідно до останніх стандартів і вимог до укриттів. У ньому обладнали 24 кімнати різного призначення. Дизайн сховища забезпечує інфраструктуру, яка буде корисною як у воєнний, так і в мирний час.

Укриття облаштовано так, щоб у ньому можна було реалізувати різноманітні активності: ігри в шахи, баскетбол, настільний теніс. Тут також є футбольні зали, мінікінотеатр, ресурсна кімната, а громада вже почала облаштовувати краєзнавчий музей.

Сучасне антирадіаційне укриття – це не лише підземна школа, а й культурний центр та молодіжний хаб,

– зауважили у МОН.

Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий наголосив, що через повномасштабне вторгнення Росії майже кожну сьому школу в Україні зруйновано або пошкоджено, а приблизно 430 тисяч учнів не мають доступу до очного навчання.

Безпека дітей і якісна освіта – наші пріоритети. Наразі в Україні будують понад 100 підземних шкіл коштом державного бюджету. І кожен внесок наших партнерів у відновлення інфраструктури та підтримку освіти має величезну цінність для нас,

– сказав міністр.

Завдяки підземній школі навчання може продовжуватися навіть під час загрози авіаударів. Це забезпечуватиме безперервний освітній процес.