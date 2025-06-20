В целом это будут наработки МОН, экспертов, визионеров, общественных организаций, учителей-лидеров, методистов-лидеров со всей страны. Об этом сообщил министр образования и науки Украины Оксен Лисовой во время образовательного фестиваля "Учителя будущего 2025" во Львове, передает 24 Канал.

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МОН представляет девять концепций образовательных отраслей

Чиновник отметил, что надо сформировать мировоззренческую базу украинского гражданина. Она является целостной, и в ней равнозначную роль играет и художественная отрасль, и естественная, и математическая, и физическая культура, и технологическая отрасль.

Принципы, которые содержит концепция дальше, будут отображаться в том, какие модельные учебные программы будут разработаны, какие образовательные программы будут в университетах, какие программы будут использоваться для профессионального роста педагога,

– сообщил министр.

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Какие еще изменения ждут учителей

Чиновник также рассказал, что на образовательной конференции "Августовская" много внимания уделят теме работы учителя.

Поговорим о том, как мы изменим государственную политику, в частности в части финансирования оплаты труда педагога в его интересах,

– уточнил глава МОН.

И добавил, что предварительно чиновники ведомства уже упоминали и о маркетплейс для учителей и о принципе "деньги следуют за учителем". Последний разрабатывают по принципу грантов, которые уже действуют в области высшего образования.



Украинские педагоги / Фото 24 Канала

Отметим, МОН работает над обновлением системы повышения квалификации для учителей. Новый принцип финансирования и будет называться "деньги ходят за учителем". То есть правительство будет выделять деньги, а педагог сам будет определять, на какие курсы повышения квалификации их тратить.

Лисовой также отметил, что государство инвестирует в обучение учителей ежегодно более 150 миллионов гривен и будет наращивать эту сумму.