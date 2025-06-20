Загалом це будуть напрацювання МОН, експертів, візіонерів, громадських організацій, вчителів-лідерів, методистів-лідерів з усієї країни. Про це повідомив міністр освіти і науки України Оксен Лісовий під час освітнього фестивалю "Вчителі майбутнього 2025" у Львові, передає 24 Канал.

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МОН презентує дев'ять концепцій освітніх галузей

Посадовець зазначив, що треба сформувати світоглядну базу українського громадянина. Вона є цілісною, і в ній рівнозначну роль відіграє і мистецька галузь, і природнича, і математична, і фізична культура, і технологічна галузь.

Принципи, які містить концепція далі, відображатимуться у тому, які модельні навчальні програми будуть розроблені, які освітні програми будуть в університетах, які програми будуть використовуватись для професійного зростання педагога,

– повідомив міністр.

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Які ще зміни чекають на вчителів

Посадовець також розповів, що на освітній конференції "Серпнева" багато уваги приділять темі роботи вчителя.

Поговоримо про те, як ми змінимо державну політику, зокрема у частині фінансування оплати праці педагога в його інтересах,

– уточнив очільник МОН.

І додав, що попередньо посадовці відомства вже згадували і про маркетплейс для вчителів і про принцип "гроші ідуть за вчителем". Останній розробляють за принципом грантів, які вже діють у галузі вищої освіти.



Українські педагоги / Фото 24 Каналу

Зазначимо, МОН працює над оновленням системи підвищення кваліфікації для вчителів. Новий принцип фінансування і матиме назву "гроші ходять за вчителем". Тобто уряд виділятиме гроші, а педагог сам визначатиме, на які курси підвищення кваліфікації їх витрачати.

Лісовий також зауважив, що держава інвестує у навчання вчителів щороку понад 150 мільйонів гривень і буде нарощувати цю суму.