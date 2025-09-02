Сама ж реформа старшої профільної школи повноцінно розпочнеться з 2027 року. Про це інформує 24 Канал з посиланням на повідомлення у телеграм-каналі очільника Освітнього комітету Ради Сергія Бабака.

️️Як триватиме шкільний експеримент?

Реформування запровадить два напрями навчання: академічний і професійний. Це перший крок до впровадження нового Державного стандарту профільної середньої освіти та підготовка до переходу на 12-річну систему.

Порядок проведення експерименту ще не оприлюднили, але відповідне рішення уряд ухвалив. Експериментальний проєкт триватиме до 1 вересня 2027 року.

Бабак також назвав причини, чому цей експеримент та реформа важливі:

На сьогодні 11-річна система навчання є ще у Росії, Білорусі та Україні. 12-річна – загальноприйнята у всій Європі. Європейці почнуть визнавати наші шкільні атестати. ️Академічні ліцеї різного спрямування будуть більш поглиблено готувати учнів за обраним ними профілем. Дитина зможе обрати профіль, до якого в неї є хист, та сфокусувати увагу на вивченні дисциплін саме цього напряму. ️Старша профільна школа в плановому форматі дасть дитині можливість підготуватись до вступу до того вишу, який вона обрала.

Нардеп також уточнив, що профільне навчання впроваджуватимуть не лише в академічних, але і в професійних ліцеях. Там, крім повної середньої освіти, учні отримають ще й професію.

