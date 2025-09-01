Про це інформує 24 Канал з посиланням на заяву міністра освіти і науки Оксена Лісового в інтерв'ю проєкту Newsмейкер. Посадовець каже, що основним напрямом у реформуванні стане раціоналізація програми.

Як оновлюють шкільну програму?

Лісовий зазначив, що програми у школах справді перенавантажені. Він це бачить і як батько.

Я сам бачив моїх дуже старанних дітей, які вивчають дуже багато, дуже старанно, бо не хочуть розчаровувати вчительку, і дуже непотрібного. Окреме завдання, яке перед собою ставили, коли прийшли в міністерство – завдання раціоналізувати програми,

– зізнався міністр.

Він також розповів, про які проблеми зі шкільною програмою мовиться. Так, варто враховувати:

перевантаженість учнів;

відсутність синхронізації контенту;

нестачу міжпредметних зв'язків;

нечіткість наскрізних освітніх цілей.

МОН, за словами його очільника, вже розпочало роботу над новими концепціями для освітніх галузей. Саме вони будуть основою у майбутніх модельних програмах, підручниках та методичних матеріалах.

З огляду на раціональність навантаження, на формування цілісної картини світу у дитини, з огляду на прикладні орієнтири, тобто прикладні знання, які можуть бути застосовані в одному предметі при вивченні іншого, в житті, в проєктній діяльності, в соціальному підприємництві. Ці речі ми зараз відпрацьовуємо,

– заявив посадовець.

До роботи залучили чимало експертів. Нові програми мають бути написані вже до кінця року.

Також міністр наголосив на важливості збереження принципу рівного доступу до якісної освіти.

Які нові предмети з'являться у шкільній програмі?