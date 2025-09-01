Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на заявление министра образования и науки Оксена Лисового в интервью проекту Newsмейкер. Чиновник говорит, что основным направлением в реформировании станет рационализация программы.

Смотрите также Новый учебный год стартовал: какие основные изменения произойдут в образовании с 1 сентября

Как обновляют школьную программу?

Лисовой отметил, что программы в школах действительно перегружены. Он это видит и как отец.

Я сам видел моих очень старательных детей, которые изучают очень много, очень старательно, потому что не хотят разочаровывать учительницу, и очень ненужного. Отдельная задача, которую перед собой ставили, когда пришли в министерство – задача рационализировать программы,

– признался министр.

Он также рассказал, о каких проблемах со школьной программой говорится. Так, стоит учитывать:

перегруженность учеников;

отсутствие синхронизации контента;

недостаток межпредметных связей;

нечеткость сквозных образовательных целей.

МОН, по словам его руководителя, уже начало работу над новыми концепциями для образовательных отраслей. Именно они будут основой в будущих модельных программах, учебниках и методических материалах.

Учитывая рациональность нагрузки, на формирование целостной картины мира у ребенка, учитывая прикладные ориентиры, то есть прикладные знания, которые могут быть применены в одном предмете при изучении другого, в жизни, в проектной деятельности, в социальном предпринимательстве. Эти вещи мы сейчас отрабатываем,

– заявил чиновник.

К работе привлекли немало экспертов. Новые программы должны быть написаны уже до конца года.

Также министр подчеркнул важность сохранения принципа равного доступа к качественному образованию.

Смотрите также Более 2 тысяч школ в Украине начали новый учебный год с Мечтой

Какие новые предметы появятся в школьной программе?