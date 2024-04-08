Она до конца учебного года проводит комплексное мониторинговое исследование соответствующих рисков. Чиновники в течение января-февраля 2024 года проанализировали, сколько студентов, которым более 30 лет, поступило в вузы и колледжи в течение последних трех лет.

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Какая тенденция по поступлению мужчин старшего возраста в вузы

Так, результаты исследования свидетельствуют об аномальном увеличении количества вышеупомянутой категории студентов в 2022 году – аж в 19 раз. Больше всего – в частных вузах, в обособленных структурных подразделениях ЗВО и в некоторых заведениях государственной формы собственности.

Обычно поступающие выбирали получения непоследовательных уровней образования, университеты в крупных городах, специальности, дешевые по стоимости или те, где для поступления нужны были только мотивационные письма (без сдачи НМТ). Не часто такие мужчины поступали в 2022 году в учреждения медицинского направления и на те специальности, где жесткий конкурсный отбор.



Сколько мужчин 1964 – 1994 годов рождения поступали в вузы / инфографика ДСЯОУ

В Службе также говорят, что из-за роста количества поступающих на контрактное обучение в вузе увеличивается нагрузка на аудиторный фонд и преподавательский состав. Поэтому существует опасность несоблюдения руководителями отдельных вузов требований законодательства по организации образовательного процесса.

В ГСЯОУ при этом видят значительные риски, которые могут повлечь длительные негативные последствия на уровень организации образовательного и управленческого процессов, степень обеспечения вузов научно-педагогическими (педагогическими) работниками, а также качество подготовки специалистов различных отраслей.